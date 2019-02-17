【渣馬2019】Samsung印紀念襟章　跑手斥浪費　回收122套速遞寄回

渣打馬拉松每年都會向跑手派發選手包，今年贊助商Samsung印製的打氣襟章，印有「PLAY」、「HAHA」、「LOL」等字句，不少跑手批評紀念品「唔等駛」，跑友廖先生發起號召回收行動，最終收集122套襟章，並即日將紀念品以速遞方式寄回Samsung。他回應《香港01》查詢時表示，希望大會及贊助商可收到訊息，不會再派發與跑步無關的紀念品。

贊助商Samsung派發「PLAY」、「HAHA」、「LOL」等字句的襟章。（受訪者提供）

已參加渣馬十多年的跑手廖先生表示，今年收到Samsung印製一組5個的打氣襟章時，直指印製字句非打氣說話，與跑步無任何關連，「跑咗十幾年，收過唔少跑手包，但呢個（襟章）真係好過分。」

選手包變福袋 跑手均不滿



廖先生於社交網站呼籲跑友可將襟章帶至維園回收，短短三小時間便回收122套。他直指反應比他預期中好，反映不少跑手都覺得紀念品無用，亦有不少未帶同襟章的跑手表示，將自行把紀念品寄回Samsung的辦公室，以示不滿。



在微雨中站立3小時，他笑指縱然勞累，但希望透過回收襟章的行動，可將跑手的心聲可以傳遞予大會及贊助商，不要將選手包當作福袋，「知道呢樣嘢（襟章）係幾無謂，我哋亦唔鐘意。」