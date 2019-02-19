醫學工程畢業生走獨立音樂路　堅持因「音樂令人生make sense」

在香港地玩音樂，付出與收入不成正比，但總有年輕人為求追夢，不惜一切嘗試。27歲的楊智遠（小遠）三年前港大生物醫學工程畢業，同輩投身醫療專業，月入達2至3萬元，自己則毅然走上獨立音樂之路。他坦言，三年全職音樂路並不平坦，前路未見清晰，但至今堅持到底，「因為音樂先令人生make sense 。」

27歲的楊智遠為《Ear Up Music Global 2017/18》入選的音樂人之一，坦言音樂路不易，但會堅持下去。（岑卓熹攝）

27歲的小遠自中學起熱愛音樂，是校內音樂比賽的「常客」，亦愛聽廣東歌，「每日MP3唔離身。」不過，他當時未有想過以音樂作為一種職業，「以為玩音樂（嘅人）一定要好靚，成件事要好華麗、好重金堆砌。」後來，他對義肢矯形專業產生興趣，故2012年修讀副學士一年後，成功入讀港大生物醫學工程。

但骨子裡的音樂細胞，未曾消失過。小遠在大學時候會作曲自彈自唱，藉音樂抒發感情，形容是生活的一部份。他大學時又會參與合唱團，曾因此在港大校友許冠傑音樂會上伴唱。他說，站在舞台上可以更加明白自己，「我唔否認鍾意音樂。」

投身獨立音樂人三年 充滿掙扎

為投身成為獨立音樂人，小遠2015年大學畢業後從事自由工作者，主要教彈結他、維修結他及編曲等工作維持生計，月入平均一萬元。他坦言，同輩畢業後會從事大學研究、醫療器材維修等範疇，月入可達2至3萬元。工作收入的差異、前路的不穩定性、從事獨立音樂的孤獨感等，都令小遠不時質疑自己，「唔知做唔做到，對得住自己嘅音樂」。

過往有一年半的時間，小遠停止創作埋首工作，但半年前他醒覺，只有創作才可以找到自己。他今年更計劃創作三至四首歌曲，「因為音樂先令人生make sense 。」他去年獲選為第一屆《Ear Up Music Global》的音樂家之一。

26歲陳韞（Vincy）為獨立樂隊「the prototyke lab」的主音，她坦言音樂之路並不平坦，但決意一試，「後生大膽試，燃燒青春!」（岑卓熹攝）

本港學音樂功利 獨立樂隊主音曾對音樂又愛又恨

另一位26歲陳韞（Vincy）為獨立樂隊「the prototyke lab」的主音，樂隊為第二屆《Ear Up Music Global》計劃入選的獨立樂隊之一。傳統名校拔萃女書院畢業的Vincy，自小對音樂產生濃厚興趣，幼稚園高班起已學習鋼琴，中四前已考獲八級。

不過，她坦言，本港學習音樂風氣較為功利，以考試模式為主導，令她對音樂「又愛又恨」，直至升上高中後透過YouTube，認識到音樂自彈自唱的樂趣，於是重拾音樂熱情，其後再到美國大學攻讀音樂。

三年前她回流香港發展，約一年前開始自由工作者生涯，主力投身獨立樂隊。她坦言，玩音樂，前路可謂充滿未知性，但笑言:「後生大膽試，燃燒青春!」