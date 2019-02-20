體弱長者綜合家居照顧服務輪候人數五年增逾兩倍　平均輪候16個月

前年80歲黃伯因不忍妻子受病魔折磨，殺死76歲癱瘓妻子，其後自首。事件揭露社區及照顧體弱長者資源嚴重不足的問題，其後行政長官林鄭月娥在2017年的施政報告中提到，政府將「加強社區和家居照顧服務，目標是將服務的輪候時間減至零。」 然而時至今日，有關服務的輪候時間未見減少，而體弱長者個案的輪候時間更不減反增；據資料顯示，現時體弱長者輪候服務人數，相比起五年前多出兩倍，平均輪候時間更長達16個月。

據社署提供的資料，現時有超過7千個體弱長者輪候家居照顧服務。（資料圖片/羅君豪攝）

現時綜合家居照顧服務分為普通個案及體弱個案兩類，據社署提交上立法會的資料，2013/14財政年度至2017/18財政年度期間，服務平均每年處理2.3萬個普通長者個案、平均長者輪候人數逾四千個；每年數字相若。

普通個案的情況較為平穩，但體弱長者個案就嚴重得多；據資料顯示，截至去年9月底，在2018/19財政年度間，共有7,351人輪候服務，較5年前（2013/14財政年度）的2,185人多出超過兩倍；而現時體弱個案平均需輪候16個月才可以接受服務，相較2013/14財政年度的平均7個月，輪候時間亦多出超過一倍。

另外，資料亦顯示在2013/14年度至今共有204個體弱長者個案在輪候服務期間逝世，但普通個案方面社署則未有記錄有關數字；社署亦未有記錄普通個案的平均輪候時間。

勞工及福利局局長羅致光透過書面回應議員質詢時指，面對人口老化，社區照顧服務的需求殷切；政府一直密切留意有關情況，並適當地增加資源及推出措施應對。