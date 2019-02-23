男嬰半個月大染流感　住ICU兩月細菌入血肺膿腫　父母籲祈禱集氣

冬季流感持續肆虐本港，今年衞生防護中心於1月2日宣布本港踏入冬季流感高峰期，不過其實早於去年底，已有一名初生男嬰因患上甲型流感併發嚴重肺炎和呼吸衰竭，出生16日後已需留醫瑪麗醫院深切治療部，至今長達2個月，情況持續危殆，並一直依靠人工心肺（ECMO）延續生命，打破了本港嬰兒使用人工心肺最長時間的紀錄。 男嬰陳知行父母最近向朋友發出訊息，透露兒子左肺只剩下很少可用的肺組織，肺部有膿腫，其器官和血液也感染了高度致命的耐藥細菌和病毒，多個器官出現衰竭，部分醫生一度勸喻他們放棄治療。知行父母坦言，兒子康復機會非常渺茫，「但感謝上帝，知行仍然堅強求生」，故希望朋友為知行祈禱，為他集氣。

衞生署衞生防護中心在去年12月24日公布，男嬰的鼻咽分泌樣本證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎和呼吸衰竭。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心在去年12月24日公布，該男嬰自該月18日起出現拒食和遲緩等病徵，同月22日入住明德國際醫院，同日被轉送至瑪麗醫院新生嬰兒深切治療部，翌日再轉至瑪麗醫院心胸外科深切治療部。衞生防護中心稱，男嬰的鼻咽分泌樣本證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎和呼吸衰竭。

中心補充，初步調查顯示，男嬰沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，其父母就出現上呼吸道感染病徵，情況穩定。

該名男嬰在去年12月22日被轉送至瑪麗醫院新生嬰兒深切治療部，翌日再轉至瑪麗醫院心胸外科深切治療部。 (資料圖片)

該男嬰名叫陳知行，近日其父母向朋友發出一段訊息，呼籲朋友為兒子祈禱。訊息中提及，知行在去年12月6日出生，健康狀況良好，但不久後就患上流感，一直留醫深切治療部，「知行的病情複雜，同時出現多種併發症，情況棘手。」

知行病情複雜，出現多種併發症，情況棘手

知行父母引述醫生指，知行的左肺嚴重受損，只剩下很少可用的肺組織，過去兩周更進行3次大手術，打開胸腔清除肺部膿腫，短期內還會有多次後續手術。另外，由於長期住院，知行的器官和血液也感染了高度致命的耐藥細菌和病毒，醫生被迫使用有嚴重副作用的抗病毒藥物和抗生素，而知行多個器官也有衰竭的症狀。

知行父母坦言，「根據醫生經驗和案例數據，知行的康復機會非常渺茫」，有醫生更曾建議撤回知行的生命輔助儀器，「部分會診的醫生曾認為他難以康復，與其繼續受苦，不如放棄治療。」不過，知行仍然堅強求生，「感恩的是，其他醫生願意相信奇蹟，給知行多一點時間。」

知行留院的兩個月期間，一直依靠人工心肺（ECMO）延續生命，其父母引述醫生指，知行已打破了醫院病史中嬰兒使用人工心肺最長時間的紀錄。知行父母感謝醫護人員的堅持和悉心照顧，並呼籲朋友以禱告記念知行，「我們堅信每個禱告都能加添知行的力量。」

冬季流感持續肆虐本港，由今年1月1日起，至今已有21宗兒童嚴重流感個案，其中一人死亡。 (資料圖片／歐嘉樂攝)

據了解，知行曾患有嚴重肺炎、肝及腎衰竭，現時腎臟仍然衰竭，左肺就因感染而嚴重受損，並出現膿液，需要定期在左胸腔清除膿液，其血液受細菌入侵，而其心臟功能就正逐漸恢復。知行已使用人工心肺（ECMO）接近2個半月，打破了本港嬰兒使用人工心肺最長時間的紀錄。

知行父母呼籲朋友禱告訊息全文：