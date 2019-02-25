理大首批「一帶一路」哈薩克學生將畢業　難忘西貢鹹田鄉村風情

哈薩克斯坦為「一帶一路」沿線國家之一，首批入讀香港理工大學的哈薩克斯坦即將於本年畢業，而最近獲頒「2018年度工商管理學院卓越學生獎」的家俐華（Madina Kaliyeva）便是其中一員。 家俐華憶述，在學期間曾到西貢鹹田進行服務式學習，旅程顛覆她對香港的印象，「想不到香港還有這些鄉村。」

理大在2015年迎來首批哈薩克斯坦學生，家俐華（左三）是其中一員。（理大提供）

理大在2015年迎來首批共17名哈薩克斯坦學生，主修管理學工商管理學士、副修企業工程兼管理課程的四年級學生家俐華（Madina Kaliyeva），便是其中一名「開荒牛」。她在2015/16學年及2016/17學年，均獲列入「理大院長優異生名單（Dean’s List）」；自2015年入學起計，她曾三度獲頒理大入學獎學金。

因立志從商 從以選擇到港升學

家俐華接受訪問時表示，自己一向立志從商，加上香港是國際金融中心，因此選擇到香港升學；她目前已獲本港一間管理顧問公司（Management Consultant）取錄，預計畢業後會留港工作數年，並期望回國後將利用其經驗，促進香港、中國內地及哈薩克斯坦之間的經貿交流。

家俐華（後排右二）曾參與服務式學習，需遠赴西貢鹹田考察。（理大提供）

到港初時 最不慣悶熱、潮濕天氣

回想過去四年，家俐華直言，初到香港時最不習慣悶熱、潮濕的天氣，更不習慣十分狹小的居住空間，惟目前已完全適應。家俐華直言，本來以為香港只是充滿高樓大廈的大都市，但在學期間的一次服務式學習，令她對香港的印象改觀。

家俐華參與的服務式學習，需遠赴西貢鹹田考察環保、管理等相關議題。她憶述，當天需先後乘搭港鐵、巴士到西貢，然後再走1小時山路才抵達鹹田灣，轉折的路途為她留下難忘回憶，「想不到香港還有這些鄉村。」

西貢鹹田灣顛覆了家俐華對香港的印象。（資料圖片／陳蕾蕾攝）

理大每年會頒授卓越學生獎予品學兼優的全日制本科生，家俐華最近獲得「2018年度工商管理學院卓越學生獎」，彰顯她在學習及課外活動方面有均衡發展。至於最高榮銜「最卓越學生獎」，則由工業及產品設計文學士四年級學生陳可兒奪得。

陳可兒表示，其母親在政府任職，專責藝術方面的課程發展工作；在家庭環境的薰陶下，陳可兒開始醉心藝術設計。她高考後曾赴英國留學，後來因患病而中斷學業；休學兩年後，她於2015年再獲理大錄取，繼續求學之路。

陳可兒（右）獲理大頒發「最卓越學生獎」。（理大提供）

「最卓越學生」陳可兒自發組織食物設計項目

陳可兒就讀理大期間，曾自發組織食物設計項目「深食（Deep Food）」、設計項目SODI（School of Design Open Ideas）、服務學習項目「Make4All」等等；於2018年，入圍星火國際設計獎，同年贏得理大企業發展院「學生創業概念驗證基金計劃」冠軍。