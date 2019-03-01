【自資專上檢討】樹仁學生：增內地生比例無助促進交流

中央日前公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，鼓勵粵港澳高校合作辦學。立法會教育事務委員會今日（1日）舉行會議，討論有關自資專上教育的檢討事宜時，出席會議的樹仁大學臨時行政小組組長賴政婷代表樹仁、香港恒生大學及香港珠海學院學生會發言，直言對特首有關放寬大灣區招生上限言論持相反意見。

賴政婷認為若提高自資院校錄取非本地生比例，不但無法促進交流、更影響資源使用，不利本地自資院校長遠發展。（梁鵬威攝）

賴政婷直言，放寬大灣區招生上限雖可解決自資院校招生不足問題，但大灣區其他城市文化背景與本港相似，難達致多元文化交流目的，認為若提高自資院校錄取非本地生比例，不但無法促進交流、更影響資源使用，不利本地自資院校長遠發展。她認為，自資院校應優先服務本地需求，學生才是自資院校最大持份者，政府應重視學生聲音。

（余俊亮攝） 楊潤雄：早前有自資院校表示冀提高內地生比例 出席會議的教育局局長楊潤雄解釋，去年11月與內地簽署《關於加強粵港高等教育交流合作備忘錄》備忘錄，是為了方便兩地學生就學，又透露正與內地政府商討是否需要增加自資院校內地生就學比例。其言論被立法會議員黃碧雲質疑，「為何不是與本地持份者商討，而是與內地商討？」楊潤雄強調，早前有自資院校反映希望提高內地生比例，甚至有意見認為應全面放寬，故與內地展開討論，重申港府現時未有決定或任何新方案，並會與持份者保持溝通。

另外，在自資院校學生參與院校管治一事上。賴政婷指，樹仁學生代表僅能出席樹仁大學校委會會議，卻無任何決策權，過往有經校內一半學生通過的公投結果不獲校方重視；而恒大學生雖多次與校方提出欲參與管治，但至今仍未達共識，無學生代表在恒大管治架構中。她促請政府盡快檢討及修訂《專上學院條例》(第 320 章)，包括在制度內保障自資院校學生會在制度內參與校務的權利。

楊潤雄稱，明白學生與教職員在參與管治架構上有一定訴求，而自資院校亦有自己想法，政府會與院校商討，改善管治情況。

會上通過多個議案，包括批現時條例未確保校政透明，促政府修訂條文，讓學生、教師等持份者參與校內管治；因應副學士功能模糊，議員促教育局檢視功能副學士功能，並增加資助大學高年級學額；以及將三萬元自資學位課程的資助延伸至八大院校屬下的自資課程。另外，會上亦通過議案，促政府向放寬在職成人進修要求，向在職成人批出資助貸款、鼓勵院校開辦兼讀課程，方便在職成人進修，並在解決本地需求前擱置放寬大灣區學生招生名額安排。