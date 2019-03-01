【清明節】孝子賢孫掃墓注意！港島區周日起實施特別交通安排　

下月5日為清明節，為配合市民掃墓，警方於本周日（3月3日）起於港島區各處進行特別交通安排，於部分周末僅開放車輛於朝七晚六前往柴灣歌連臣角道；而薄扶林金粟街由本月23日起，部分時段改為單程南行；前往香港仔華人永遠墳場的路段同樣有特別安排。

過往清明節，柴灣華人永遠墳場因應運輸署封路安排，私家車不准上山，拜山人士需乘坐公共交通工具。（資料圖片）

根據警方公布的交通安排，由本周日（3日）、本月一連3個星期六，及下月13日、19日、20日、22及28日，及5月1日，車輛可於早上7時至下午6時前往連城道以東的歌連臣角道。

第三階段朝7晚7封路

而如有需要，警方將進行第二階段的交通安排，由本月10日起一連4個星期日，及下月6日、14日及21日，前往柴灣華人永遠墳場的支路、連城道以東及西的歌連臣角道、連城道南北行線等道路，將於上午7時至下午6時30分封閉。而於第三階段的交通安排中，上述道路將於下月5日及7日，由朝7晚7封閉。

因應封路安排，歌連臣角道介乎火葬場支路與石澳道的路段及環翠道東段將改為單程西行；而的士、公共小巴及私家車不准經連城道前往歌連臣角道，公共小巴不准在介乎柴灣道與連城道的環翠道上落客。

今年清明節為下月5日。（資料圖片）

薄扶林金粟街改為單程行車

而於薄扶林，本月23日起一連兩個周末，及下月5至7日、13及14日，由上午7時至下午5時，由域多利道至碧荔道的金粟街將改為單程南行。

而香港仔貝璐道近華人永遠墳場的路段，及由石排灣道通往華人永遠墳場的支路，將於本月30至31日、下月5至7日、13及14日，由上午7時至下午6時封閉。