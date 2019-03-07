希臘女模涉販運2公斤可卡因來港　關員割開背包　被告即神色緊張

希臘19歲女模特兒兩年前從埃塞俄比亞轉機來港時，被海關關員發現其背囊內疑藏約2公斤可卡因，市值約230萬元。女模否認一項販毒罪，案件今(7日)在高等法院受審。有關員作供指，模特兒得知要關員要檢查背囊時，便顯得神色緊張。控方又指，被告手機內訊息曾提擔心過關有問題。

女被告EIRINI MELISSAROPOULOU在香港機場被捕。（資料圖片）

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女被告EIRINI MELISSAROPOULOU，21歲，身裁高佻，身高約六呎，被控於2017年11月20日販運可卡因。

被告由埃塞俄比亞到港

海關總關員梁健強(譯音)稱，案發日下午2時許，他在機場入境大堂的毋需申報通道看到被告。被告當時推著手推車，車上有一件行李篋和一個背囊。總關員向被告查問，對方透露由亞的斯亞貝巴（埃塞俄比亞首都）來港，並取出一本希臘護照，總關員帶被告到另一地方檢查。

關員鎅背包被告神色緊張

高級關員梁秀慧(譯音)稱，由於被告的背囊較重，而且貼背部份較硬，加上有縫合的痕迹，因此起疑。另一名關員向被告表示要鎅開背囊檢查，被告便神色緊張。高級關員續指指，同事鎅開背囊後，看到內裏有膠紙包著的東西。

毒品市值約230萬港元

控方案情續指，經化驗後證實物品重2.52公斤，內含2.09公斤可卡因，市值約230萬元。控方又指，在被告手機內發現一些訊息，內容涉及擔心被告過關。

案件編號：HCCC209/2018