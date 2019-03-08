女子稱遇露械男　男友追捕如「真人騷」　官覺異常裁被告上訴得直

妙齡女子放狗時聲稱有男子在她面前露械及自瀆，即向男友求救，男友到步後拍下追捕過程，並放到網上分享。被捕男子不服被定罪提上訴。法官審視事主情侶證供，覺事主男友見愛人被侵犯，未有即逮住「混蛋」，反以「真人騷」方式只拍追捕過程，而女事主事後亦在Facebook提及事件時又稱「我太靚」、「我都想放低女神既包袱」。官覺兩證人反應異常，不知二人何時認真，何時嬉戲，裁定上訴人上訴得直，獲撤銷控罪。

法官在判詞指明白在社交媒體如facebook的內容未必真確。（資料圖片）

上訴人譚德昭，35歲，報稱商人，原被控於2017年年1月16日，在油塘港鐵站往油塘邨貴塘樓的出口外，作出有違公德的行為。譚在原審時被裁定罪成，被判社會服務令120小時。

男友拍追捕過程似真人騷

法官在判詞指，不明白24歲的事主當時的男友要費神費力，邊走邊用手機拍攝上訴人。又指一般人眼見剛冒犯了自己女友的混蛋就在眼前，就算不喊打那混蛋，也會三步併作兩步，趕快上前逮住他，送警處理，而非尾隨拍攝和辱罵。法官指，事主當時的男友以拍攝真人騷的方式追捕，的確異於尋常。

未拍上訴人「露械」只拍追捕

此外，法官引述事主的證供，指「露械」男子在她面前露出陰莖最少2分鐘，而男友接到事主電話後到達現場，「露械」男子仍未抽起褲子。法官質疑兩人不拍下男子的猥褻行為，但卻拍下男子離開的過程。

難辨事主何時認真何時嬉戲

法官續指，事主曾在Facebook表示：「佢跑咗好遠，我男朋友捉住佢。」惟她和當時男友在庭上供稱，「露械」男子一直距離他們不遠。法官稱明白在社交媒體的內容未必真確，但若事主曾在Facebook發表不準備的留言，法官質疑應如何判斷她何時認真、何時嬉戲。

因對事主和當時男友的證供的可信性和可靠性存疑，法官認為定罪不穩妥，遂裁定上訴人得直。

案件編號：HCMA177/2018