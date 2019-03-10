港生拒當沉默羔羊　號召周五罷課救地球　教育界籲思考更好方法

氣候變化問題危及全球，歐洲各國相繼有學生罷課，呼籲當地政府採取應對措施。本周五（15日）世界各國將有學生發起罷課，本港亦有學生號召同儕參與，惟缺本地生關注，部分家長、教師都表態反對。 本着「為地球而戰」的理念，香港罷課發起人之一的澳籍學生Emily Tarr絕不言棄，直言「如果我們因此受罰，這只會造成少許不便，但與我們的將來相比，實在是微不足道」。 有教育界人士則認為，進行罷課有機會對自己及他人造成傷害， 「小朋友人云亦云好危險，如果有其他選擇（如聯署），係咪一定要先選擇罷課？」，他呼籲學生要有獨立思考。

有香港學生號召同儕周五參與罷課，迫使政府盡快訂立減碳及使用可再生能源目標。（School Strike Hong Kong for Climate Action圖片）

17歲澳籍學生Emily Tarr於香港土生土長，見證過超強颱風襲港、感受過「暖冬」，令她意識到氣候變化問題已迫在眉睫，每個人都有責任為此發聲：

Unless action is taken, every single person is in danger. Doesn't matter your race, gender or political view, the effects of pollution and climate change will soon affect every single human. (不論種族、性別、政治觀，氣候變化正危及每個人類。如果我們繼續保持沉默，就會很危險。） 17歲香港學生Emily Tarr

瑞典16歲少女通貝里的罷課行動，激發全球學生響應。（Greta Thunberg fb圖片）

一人罷課 全球響應

去年瑞典迎來史上最熱的夏天，激發16歲學生通貝里（Greta Thunberg）罷課，拿着一塊「為氣候而罷課」板子，跑到國會外靜坐抗議。這場罷課並非一日，而是逢周五都會發生。她發起「為氣候行動罷課」（School Strike 4 Climate Action），令一人運動激起漣漪般影響，獲歐洲多國學生響應。

眼見歐洲學生已為地球發聲，就讀國際學校的Tarr遂於三星期前與同學於Facebook發起「香港學生為全球變暖罷課」活動，響應本周五有數十個國家、數萬名學生參與的全球示威，號召香港學生當日罷課，目前僅得300多名學生表態會參與，但有近1,400人表示有興趣。Tarr解釋，學生是社會未來的主人翁，但他們卻要面對一個令他們恐懼和不安的將來，故期望透過罷課迫使政府盡快訂立減碳及使用可再生能源目標。

上月15日，英國年輕人已率先發起遊行，希望社會關注全球暖化問題。（VCG）

孩子為未來發聲，但換來成年人冷言相向。Tarr曾聯絡教育局欲商討有關事宜，惟對方表示反對，反指學生可從日常課程學習氣候變化。Tarr承認，罷課具爭議性，有家長及教師更表明反對。此外，Tarr不諳中文，較難令本地華裔學生獲悉事件。

學生一旦罷課，或會面臨懲罰，但日後大自然的報復，又有誰可以承受？

If we get a detention, it is a minor inconvenience but it is nothing compared to what we will face in the future?（如果我們因此受罰，這只會造成少許不便，但與我們的將來相比，實在是微不足道。） 17歲香港學生Emily Tarr