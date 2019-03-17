【藝術共融‧有片】走上舞台融入角色性格　視形傳譯讓聾人看得見

藝術無疆界，口述影像服務近年為身體殘障人士打破界限，真正讓社會上每個人都可接觸藝術。 而視形傳譯人士，他們就穿著黑衫黑褲，在舞台一旁向聽障人士呈現戲劇內容，和演員一同完成劇目，真正達至藝術共融。

劇場視形傳譯（TI）和日常的手語傳譯（SI）不盡相同，要靠手語傳達戲劇的意思，需要多一重心思。「我們先收到劇本，可能劇本的故事和背景，是我們從未接觸過的。」李愛中Andy和陳月英本來都是SI，後來接觸到TI，慢慢開始在不同類型的舞台擔當聾人的耳朵。

視形傳譯員透過研讀劇本，了解角色的性格如何，再決定用怎樣的手語，去演繹每個角色。（岑卓熹攝）

Andy稱因TI人數有限，每場最多只有3位站在台側，故每位TI每場最起碼負責3至4個角色，「透過我們研讀劇本，我們會知道每個角色的性格如何......從而商討用怎樣的手語，去演繹每個角色。」Andy又提到，為粵劇折子戲翻譯，動作要配合古代，手語動作可能要參考小生花旦的造手。就連手語，都要為不同角色配上不同語言色彩，方能讓觀眾了解角色、投入劇情。

Andy稱每場最多只有3位TI站在台側，故每位每場起碼負責3至4個角色。（岑卓熹攝）

還沒改名前的西九「自由約」叫「自由野」，Andy曾到活動中為樂隊作傳譯。歌曲都能打手語轉達？「他們可以分辨手語歌的連貫性，和一般打手語有分別。」TI會先讓聽障人士感覺拍子，以手語的快慢、動作的柔弱剛強，令他們感受歌曲的節拍甚至故事。

曾有健視觀眾與月英分享，因為她的傳譯，覺得看劇多了一重感觀，得到雙重享受，令月英相當感動。（岑卓熹攝）

Andy和月英都因觀眾的得著而得到成功感，不僅聾人因他們的傳譯感受到聲音和語言的變化，甚至因他們的演繹感動落淚，更有健視人士曾與月英分享，因為她的傳譯，覺得看劇多了一重感觀，得到雙重享受，這都是令他們堅持付出的原因。

3月15日至31日舉行的「無限亮」，在多場活動中都有提供藝術通達服務，包括口述影像、通達字幕和劇場視形傳譯等等。Andy認為TI是一道橋樑，令更多人明白其實聽障人士並非很難溝通，希望社會可以從藝術開始，令公眾在輕鬆愉快的環境之下感覺共融、學習共融。