男嬰去年12月出生不久即染流感　裝人工心肺苦撐3個月病逝

冬季流感肆虐，再多一名男嬰患甲型流感併發嚴重肺炎和呼吸衰竭逝世。該名男嬰陳知行出生16日後已需留醫瑪麗醫院深切治療部（ICU），他自12月24日留院至今3個月，並於今日病逝。陳知行留院期間一直依靠人工心肺（ECMO）延續生命，打破了本港嬰兒使用人工心肺最長時間的紀錄。
男嬰小知行的父母早前曾向朋友發出一段訊息，呼籲朋友為兒子祈禱，訊息中提及知行在去年12月6日出生，健康狀況良好，但不久患上流感，一直留醫深切治療部，訊息中更指，「知行的病情複雜，同時出現多種併發症，情況棘手。」
知行父母上月引述醫生指出，知行的左肺嚴重受損，只剩下很少可用的肺組織，曾做過3次大手術，打開胸腔清除肺部膿腫。另外，由於長期住院，知行的器官和血液也感染了高度致命的耐藥細菌和病毒，醫生被迫使用有嚴重副作用的抗病毒藥物和抗生素，而知行多個器官也有衰竭的症狀。
衞生署衞生防護中心在去年12月24日公布，該男嬰自12月18日起出現拒食和遲緩等病徵，同月22日入住明德國際醫院，同日被轉送至瑪麗醫院新生嬰兒深切治療部，翌日再轉至瑪麗醫院心胸外科深切治療部。衞生防護中心稱，男嬰的鼻咽分泌樣本證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎和呼吸衰竭。男嬰沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。
知行父母2月底呼籲朋友禱告訊息全文：
我們的兒子陳知行在2018年12月6日出生，非常健康。可是不久染上甲型流感併發嚴重肺炎和呼吸衰竭，在12月22日入院，一直留醫深切治療部，靠人工心肺（ECMO）延續生命。
知行的病情複雜，同時出現多種併發症，情況棘手。醫生表示他的左肺嚴重受損，只剩下很少可用的肺組織。 部分會診的醫生曾認為他難以康復，與其繼續受苦，不如放棄治療，建議撤回生命輔助儀器。感恩的是，其他醫生願意相信奇蹟，給知行多一點時間。
知行在過去2週做了3次大手術，打開胸腔清除肺部膿腫，短期內還有多次後續手術。由於長期住院，他的器官和血液也感染了高度致命的耐藥性細菌和病毒，醫生被迫使用有嚴重副作用的抗病毒藥物和抗生素。他的多個器官也有衰竭的症狀。
根據醫生經驗和案例數據，知行的康復機會非常渺茫。 但感謝上帝，知行仍然堅強求生，醫生說他應已打破了醫院病史中嬰兒使用人工心肺最長時間的紀錄，我們在此感謝醫護人員的堅持和悉心照顧。
若這事感動你，懇請你以禱告記念知行，我們代表知行衷心感謝你的幫忙。 若你有任何基督徒朋友或願意禱告的朋友，請與他們分享這個消息，讓他們也為知行禱告。 我們堅信每個禱告都能加添知行的力量。
Joyce & Ray
知行父母 敬啟