男嬰去年12月出生不久即染流感　裝人工心肺苦撐3個月病逝

冬季流感肆虐，再多一名男嬰患甲型流感併發嚴重肺炎和呼吸衰竭逝世。該名男嬰陳知行出生16日後已需留醫瑪麗醫院深切治療部（ICU），他自12月24日留院至今3個月，並於今日病逝。陳知行留院期間一直依靠人工心肺（ECMO）延續生命，打破了本港嬰兒使用人工心肺最長時間的紀錄。

男嬰小知行的父母早前曾向朋友發出一段訊息，呼籲朋友為兒子祈禱，訊息中提及知行在去年12月6日出生，健康狀況良好，但不久患上流感，一直留醫深切治療部，訊息中更指，「知行的病情複雜，同時出現多種併發症，情況棘手。」

知行父母上月引述醫生指出，知行的左肺嚴重受損，只剩下很少可用的肺組織，曾做過3次大手術，打開胸腔清除肺部膿腫。另外，由於長期住院，知行的器官和血液也感染了高度致命的耐藥細菌和病毒，醫生被迫使用有嚴重副作用的抗病毒藥物和抗生素，而知行多個器官也有衰竭的症狀。

衞生署衞生防護中心在去年12月24日公布，該男嬰自12月18日起出現拒食和遲緩等病徵，同月22日入住明德國際醫院，同日被轉送至瑪麗醫院新生嬰兒深切治療部，翌日再轉至瑪麗醫院心胸外科深切治療部。衞生防護中心稱，男嬰的鼻咽分泌樣本證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎和呼吸衰竭。男嬰沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。

知行父母2月底呼籲朋友禱告訊息全文：