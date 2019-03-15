大嶼山巴士申加價9.8%　議員憂居民補貼旅客　倡取消居民假日收費

新大嶼山巴士去年9月向運輸署提出申請，由2019年4月1日起調整票價9.8%，每程車加幅由0.3元至3元不等。立法會交通事務委員會今日（15日）討論有關申請，有議員反映，有大澳、東涌居民憂慮加價是補貼旅遊線路，建議嶼巴取消居民的假日收費。 嶼巴代表就指，嶼巴是「專營巴士」，非「居民巴士」，一直有向居民或經常乘坐的乘客提供優惠，承諾未來會「加碼」。

新大嶼山巴士向運輸署提出申請，由下月1日起調整票價9.8%，每程車加幅由0.3元至3元不等。（資料圖片／蔡正邦攝）

上次加價11年前

嶼巴上次加價是2008年6月8日，平均加幅為 7.24%，至今超過十年。新大嶼山巴士副總經理陳天龍解釋，由於近年燃油和工資增加，導致虧損，並預料虧損會持續。其中薪酬支出由2008/09年至今加幅為103%，巴士維修則增加了68%，為了持續營運公司，因此提出加價申請。

熱血公民鄭松泰表示，收到大澳、東涌居民憂慮加價是補貼旅遊線路，令居民承受加價9.8%之苦。嶼巴董事總經理黃焯安反駁，嶼巴27條路線中，只有3條有盈餘，是旅客補貼其他路線。運輸及房屋局副秘書長（運輸） 蔡傑銘補充，政府在審批加價時，會按嶼巴線路劃分，按不同路線種類有不同加幅。

難識別居民身分 推居民優先使用

新民主同盟范國威亦指，大嶼山居民假日要與遊客爭坐巴士，期望嶼巴可以分流，讓居民優先使用。民主黨尹兆堅就建議取消居民的假日收費。黃焯安拒絕：「我們是專營巴士，非居民巴士，亦未能識別居民或非居民。」黃續指，嶼巴目前有為居民或經常乘坐的乘客提供優惠，如同一月份使用同一張八達通支付成人全程車資乘搭同一路線滿30程可換取該路線的免費乘車票一張；若滿40程可換取該路線的免費乘車票兩張，有關車票可在假日使用。民主黨黃碧雲認為，嶼巴可以此區分居民身分，送的車票改為雙程。黃焯安承諾會增加優惠，但現時未能承諾於加價時同步增加優惠。

黃焯安又指，大嶼山巴士正更新八達通系統，有望今年內提供分段收費。