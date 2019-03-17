視障社工難逃失明厄運　轉職按摩師：這條路走不到就走第二條路　

尤德爵士紀念基金第三十二屆獎學金頒獎典禮今（17日）舉行，其中包括僱員再培訓局的學員。視障人士黃佩雯左眼失明，右眼剩下不足一成視力，她做過秘書、殯儀及社工工作，終輾轉任職全職按摩師，看似逃不開視障人士的命運，但對黃佩雯而言，她卻十分享受這份工作，更獲頒「在職人士自我增值獎」。

今年35歲的黃佩雯，年幼時已有2000度近視，但一直在主流學校讀書。小學六年級時，因近視太深，第一隻眼的視網膜脫落，到了中七模擬考試時，她另一隻眼睛的視網膜也同樣脫落，自始左眼失明，右眼剩下不足一成視力。

佩雯自修社會科學副學士(社會工作) 副學位課程後，投身秘書行業，之後又在朋友推薦下進行殯儀行業。兩年後，佩雯投身社工行業，然而，除了負責個案外，社工還需處理大量文書工作，對她的眼睛造成負擔。一、兩年前，她開始轉為全職按摩養生師。她坦言，自己是個有計劃的人，面對無法計劃的人生，她也曾失落，感到前路茫茫。由社工轉至按摩師，佩雯當時也花了很多時間說服自己和家人，尤其家人會說「讀這麼多書去做按摩」、「你想清楚沒有？做按摩師很辛苦的」等說話，惟佩雯仍堅持，「這條路走不到就走第二條路。」

佩雯憶述，初初在美容院擔任按摩師時，有客人問經理，「她看不到怎樣幫我按摩？」佩雯笑言，想不到外面有那麼多盲人按摩師，仍會有客人問這問題，但是，她亦十分相信自己的能力，而那位客人，現在已成為她的長客。佩雯又指，自己十分喜歡接觸他人，曾有客人不開心，一邊按摩，一邊找她傾訴，那名客人更不禁落淚，「沒想到按摩師也可（與人）談得很深入」。

一、兩年前，佩雯開始轉為全職按摩養生師。由社工轉至按摩師，佩雯當時也花了很多時間說服自己和家人。(余俊亮攝)

現年57歲的蘇育欽在4年前失業，本是貨倉經理的他失去飯碗，身為家庭經濟支柱，不但要應付日常家庭開支，還要支付兒子上大學的學費，只能四出尋找工作。當時蘇育欽人到中年，沒有其他工作經驗，難以找到工作。輾轉下，他入讀再培訓局課程，並成為物業管理員。

然而，面對工作轉變，由指揮者變成為客人服務，蘇育欽初初工作也面對不少困難，「客人會問很多事，例如那間銀行在哪裡、那個地方怎樣走、哪間餐廳較好吃，我回答不到，但同事卻能一一回答，感到十分挫敗。」於是，他把大廈水牌分類、記在「貓紙」上，回家後又整理資料，一、兩個月後，蘇育欽成功做到「一問即答」。他笑言，打算一直做到70歲，「除非體能跟不上，否則永不言休。」