傷殘車位只供會駕駛的傷殘人士　半癱少女指歧視求覆核

17歲少女在3年前進行手術後下半身癱瘓，需靠輪椅代步，日常生活則由母親開車接載。惟因少女未能考取車牌，申請運輸署的「傷殘人士泊車許可證」遭拒。少女母親接載時不能根據許可證，把車停泊在傷殘人士專用的路旁泊車位，構成不便，更認為運輸署的要求，是歧視不會駕駛的殘障人士，有違《基本法》和《人權法》之嫌，遂入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻署方拒少女申請許可證的決定。

申請人Eloise Ward(現年17歲)由母親Myriam Joelle Ward代表入稟申請司法覆核。（資料圖片）

申請人Eloise Ward(現年17歲)由母親Myriam Joelle Ward代表入稟，答辯人為運輸及房屋局局長。

作移除脊椎腫瘤手術後下身癱瘓

入稟狀指，Eloise於2012年接受手術，移除脊椎的腫瘤。她於2016年再接受另一次手術，但自此其下半身癱瘓，需以輪椅代步，Eloise的母親會開車接載Eloise。除接送她上學，母親亦會帶Eloise到醫院、購物和社交聚會等，平均每星期4至6次。而Eloise的母親泊車時，需停泊在給予傷殘人士的車位。

泊車許可只給有車牌的傷殘人士

入稟狀續指，運輸署向持有正式駕駛執照、學習駕駛執照或暫准駕駛執照的傷殘人士，發出「傷殘人士泊車許可證」。持有該證的傷殘人士可使用傷殘人士專用的路旁泊車位(下稱路旁泊車位)，以及運輸署轄下政府多層停車場的特定停車位(下稱停車場車位)；兩者車位分別有417和40個。

現有許可證明書不夠便利

此外，運輸署亦有「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」和「殘疾乘客在限制區上落車證明書」讓Eloise的母親申請。惟入稟狀指，該兩項證明書不及「傷殘人士泊車許可證」便利。持有前者的人士不可使用路旁泊車位；而後者的持有人則只可在限制區接送殘疾乘客，但不可在限制區泊車。

令母親接送添麻煩

入稟狀續指，Eloise的母親因此不能把車泊在路旁泊車位，令她接送Eloise更添困難。因其母只可把車泊在停車場車位，該些車位不但較路旁泊車位少，同時它們在停車場內，亦令坐輪椅人士需花更多時間往來。

而Eloise於去年3月申請「傷殘人士泊車許可證」，惟運輸署兩天後回覆，指她未有車牌，不符資格。

歧視不能駕駛的傷殘人士

入稟狀指，該要求違反《基本法》和《人權法》的平等原則。Eloise為殘疾人士，運輸署對待她卻與一般沒有殘疾的人士一樣，今她不能使用路旁泊車位。此外，Eloise和其他不能駕駛的傷殘人士，其待遇較可以駕駛的傷殘人士差。而該要求影響Eloise的正常生活，入稟狀指該要求屬不合理。

案件編號：HCAL804/2019