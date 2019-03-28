WWF報告：港人生活模式可耗4.2個地球資源 　籲遏止過度消費

世界自然基金會香港分會（WWF）今日（28日）發表新一份生態足印報告，指出香港人均生態足印高踞亞太地區第二，也位列全球第十，「若全球人類以港人的模式生活，將需要4.2個地球資源，才可滿足我們的消費習慣。」

世界自然基金會香港分會指出香港人均生態足印高踞亞太地區第二。（勞敏儀攝）

生態足印是一組測量工具，旨在計算人類需耗用多少具生產力的土地和海洋面積，以供自然資源予人類使用，當中包括木材、紙張、海鮮、牲口、農產品以及吸收碳排放的森林面積。它以「地球公頃」（Global Hectare，簡稱gha）為量度單位，數字愈高，代表人類活動對生態系統及生物多樣性的壓力愈重。

香港整體生態足印中，以肉類及海鮮佔的比重最高。（資料圖片）

香港在2014年的人均生態足印高達7gha，是全球人均生態足印2.8gha的2.5倍。WWF指出，若全球人類按照港人的模式生活，將需要耗費4.2個地球的資源，才可滿足人類消費習慣，相比2016年的3.9個地球，耗費資源數字大幅上升。

WWF高級項目主任（生態足印）黎姵延表示，香港整體生態足印中，食物佔比重最大，當中以肉類及海鮮最高，若食物生產繼續以不可持續方式，將對環境造成巨大影響。

WWF環境保護總監David Olson也認為，企業、政府要決心改變，才可遏止過度消費，紓緩對環境自然資源壓力。