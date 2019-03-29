楊婉儀丈夫公司被追欠款案　官裁敗訴須還生意拍擋遺孀187萬

前港姐冠軍楊婉儀與丈夫王帥勳，遭經營幼稚園和教育中心的生意拍擋的遺孀追討借款，事件最後鬧上法庭，法官今(29日)就案件下判詞，指被告公司雖然稱有協議指要待至公司有盈利，其拍擋才可取回借款，但法官認為若這協議屬實，其條款並不合邏輯，且難以執行，裁定公司需還款多生意拍擋的遺孀187萬元。

楊婉儀（中）與其夫王帥勳(左)及老爺王登平（右）。（資料圖片）

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原告彭蓮，為高振威的遺孀及遺產管理人，被告為Golden Gate International Kindergarten And Nursery Limited（下稱：被告公司），被告公司聆訊時並無代表出席。

王是被告公司唯一董事

判詞透露，高振威於2013認識楊婉儀和王帥勳。3人之後透過一間控股公司，再持有多間公司經營幼稚園。而被告公司是控股公司的其中一間公司，王在案發時為被告公司的唯一董事。

被告公司有盈利高才可取款

判詞指，為經營幼稚園，高在2014年多次借錢予被告公司，涉款逾341萬元。被告公司聲稱已清還部份款項，因此欠款現為187萬多元。根據被告公司早前呈交法庭的文件，指協議訂明要待被告公司有盈利及經董事局審批後，高才可取回欠款。

官指協議不合邏輯

惟法官指出王在案發時為被告公司的唯一董事，有權決定要否還款，認為說法不合邏輯。又指即使確有此協議，但此協議不合邏輯，難以執行。

案件編號：HCA 285/2017