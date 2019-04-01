【有片】港大發現5種新外來螞蟻　滅蟲專家教你2招滅蟻

近日香港大學生態學家公佈，發現5個新外來螞蟻物種，其中一種巴塔哥尼亞短螞，是美國廣為人知的害蟲，會進入家居建築物築巢。其實即使一般螞蟻進入家居也會造成困擾，尤其近日天氣溫暖潮濕，正是螞蟻出來覓食的季節。坊間稱用梘水、醋、檸檬水就可以成功滅蟻，究竟是否有效的滅蟻方法?馬上點擊影片，看看滅蟲專家有何妙計。

春雨降臨，百蟲開始傾巢而出，市民最近或許都發現有不少昆蟲開始出現。滅蟲專家陳澤森指，螞蟻有儲糧的習慣，在進入冬季前會儲起糧食，在巢內渡過整個冬天，所以螞蟻在冬天的活動會比春夏時期少。直至臨近春季糧食所剩無幾，便開始出來覓食。這段時間見到螞蟻開始活躍，陳澤森稱近日找他們滅蟻的客戶都增加。

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外來新種不咬人

新發現的巴塔哥尼亞短螞不會咬人，會咬人的蟻種通常於戶外出現。陳澤森稱平日在家居常見的蟻種一般都是普遍的本地品種，其能破壞腐爛的木材，但不能破壞石屎、鋼筋和金屬等物質，所以不用太憂慮會損害建築物結構。

特別氣味走出「蟻路」 家居滅蟻靠2招

畢竟螞蟻爬過會令食物變髒，嚴重起來亦影響生活，似乎滅蟻才是上策。螞蟻的特質是走路時會釋出一種特別的氣味，告訴同類這條路可以順利覓食、沒有危險或是回巢路線等等訊息。陳澤森表示，順著螞蟻走出來的「蟻路」，看看蟻從哪裡走來或向哪個方向走去，不難發現到瓷磚、牆身有裂縫或隙縫，很大機會已經找到其巢穴。

要滅蟻只要向螞蟻巢穴噴射殺蟲水便可，陳澤森指市面上主要有即殺性較強和持久性較強2種殺蟲水，任何一種都適合對付蟻穴。另外亦不要忘記清潔「蟻路」，只要用漂白水或洗潔精抹乾淨螞蟻在「蟻路」留下的氣味，就可以防止其他螞蟻群透過同一條路再進入家居。

以漂白水清潔「蟻路」就可消滅螞蟻的去路。（楊榮飛攝）

偏方治蟻有用 惟不夠持久

至於坊間一些偏方，稱用梘水、醋、檸檬水就可以成功滅蟻，陳澤森認同這些偏方有一定效用，但持久性欠奉，因為這些方法不能有效清潔物件，只能一時掩蓋「蟻路」的氣味，一旦梘水、醋和檸檬的氣味消失，螞蟻又可依舊路走回來。

他建議除了「治蟻」，「防蟻」亦相當重要。保持環境整潔，將甜食放在密封器皿，已是預防螞蟻的好方法。如果有不能放進雪櫃的食品例如水果等等，陳澤森舉出一個傳統做法，就是在盛載水果的器具下，放一個盛了水的碟，「螞蟻爬進去就等於自殺！」