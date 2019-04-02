【有片】日本天皇交棒　新年號「令和」　旅遊達人教你全面睇

日本天皇明仁將於四月底退位，並由皇太子德仁緊隨即位，新年號為「令和」。是次明仁退位為200年來天皇首次於生前退位，有關的退位及登基儀式分別於4月30日和5月1日舉行。旅遊達人項明生稱兩個儀式都各具特色，剛巧此時正是當地的黃金十連休。熱愛遊日的港人若在期間到當地旅遊，就要留意以下的事項。即點擊影片，由旅遊達人分享期間遊日注意的事宜。

項明生稱這個200年來首次舉行的典禮：「4月30日，現任的天皇明仁將進行退位典禮，他將穿著傳統服飾，並跟祖先稟告他要退位 。而5月1日將會有登基典禮，新的天皇德仁將從父親手上接受一套權力象徵的物件，又叫三神器：一把劍、玉璽和一塊玉。」不過他指這兩項儀式均不設公眾參與，只能透過電視直播觀看。

2016年宣佈以退位方式實現換代，是日本200年來的第一次（路透社）

交接儀式前後均為假期 日本人連放十天假

公眾未能親身參與這兩個儀式，項明生則建議遊日港人參觀赤坂離宮。赤坂離宮為大正天皇，亦即是明仁的祖父昔日的居所。另外要注意的是，天皇交接儀式的前後是兒童節、憲法記念日等紅日，所以日本人將會連放十天假期，項明生相信一般店舖均會正常營業，不影響遊日港人的行程。唯他提醒要及早安排住宿：「要有心理準備酒店會很難訂，因為日本人放假，他們自己都會去旅行。」他亦建議提早預約熱門景點的門票和交通車票。

日本民眾評明仁天皇 好壞參半

這位於1989年即位的日本天皇明仁已屆85歲，日本民眾對他在位這30年來的評價又如何？項明生指民眾對其評價好壞參差，普遍認為他予人的形象親民低調。他憶述指有日本朋友曾因天皇明仁的舉動而感動落淚：「我在京都的一個好朋友，她很喜歡現在的明仁天皇。福島洩漏輻射的那次大地震，他跟其太太第一時間到福島探訪。當時電視直播中，他跪下並安撫災民，此舉動令我的朋友哭了起來。因為天皇在日本的形象是高高在上、是神，但他卻跪下來安撫災民，形象十分親民平和。」

退位及登基儀式分別於4月30日和5月1日舉行，屆時不設公眾參與。(路透社)

項明生指日本老一輩普遍喜歡天皇明仁，「因為老人家很討厭戰爭，而明仁主張和平、反戰，他多年來不曾去靖國神社。這跟他的父親形象很不同，他父親是相當軍國主義的。」至於年青一代則對他印象一般，認為明仁管治期間日本經濟衰退。項明生稱：「因為明仁即位那年便遇上經濟大衰退，其在位三十年來，日本經濟就差不多差足二、三十年，日本人稱為失去的二十年。」他指日本人都較迷信，上班一族均想快點換個年號，相信可以改變國運。