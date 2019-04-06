【葉問】94歲葉準罕有即席耍詠春　一班徒孫慨歎土地問題礙傳承

談到香港非物質文化遺產的詠春，不少人必定想到「一代宗師」葉問師傅，但要將這個令人尊敬的功夫、精神傳承下去有一定困難。樹仁大學一班師生製作以詠春之主題的紀錄片，並透過舉辦講座和紀錄片放映會方式，讓更多的公眾認識葉問詠春。於今日（6日）舉辦的坐談會中，葉問的兒子葉準師傅跟一班徒弟徒孫分享近年在港「收徒弟」的難處和趣事，當中現時年輕人「唔話得、怕辛苦」及香港的「土地問題」苦了一班師傳教授下一代。 高齡94歲的葉準師父即席跟徒弟，詠春葉準學會董事秘書彭耀鈞大耍功夫，葉師傅馬步穩出拳有力，氣勢震撼較他年紀輕得多的大徒弟。

樹仁大學一班師生製作以詠春之主題的紀錄片，並舉辦講座和紀錄片放映會。（方家遠攝）

「一橫一豎」相信是不少看過《葉問》系列電影的人也有所認識的詠春步法。香港樹仁大學今天（6日）舉辦《詠春的傳承與保育）講座，講座獲得葉問家人的參與外，及葉問詠春徒弟們也到場支持 ，望能承受香港的傳承與保育作交流。作為詠春傳人，葉問師傅的兒子葉準師傅，雖然已屆高齡94歲，依舊老而彌堅，身手不凡，跟徒弟彭耀鈞即席示範步法時，彭一度馬步不穩彎一彎腰，險些跌到，學功夫者果然氣勢過人。

不少人也明白到，老一輩人較從一而終，不會胡亂改跟其他師傅學習，但葉準師傅坦言看得開，不太介意，並説，「佢認為唔啱，要走都無辦法。」對於不少人均對獲得學會所頒發的證書頗為「上心」，更教學到的東西重要，葉笑言，「佢哋都係想拎證書返去威下，其實（係咪徒弟）我覺得唔係太重要，我都係咁教。」但認同要作為入室弟子，需要更認真，繼續將所學的「行」下去。

要順利傳承一種悠久的文化，隨著時代變遷相信有極大難度。葉問的其他徒子徒孫也有同感，徒孫之一的詠春師父梁錦棠説，以往的確較少發生「改跟其他師傅」的情況，由於學習的過程很長，領悟需時，考驗習武者鬥志，坦言「個個師傅做法都會係咁」。但近年相對開始會有新一代怕辛苦等問題。討論期間亦有分享説，以往不會出現「換師傅」的情況，但部份年輕人「不受鬧」、怕辛苦而半途而廢。此外，經營武館花費不少，特別是香港的租金昂貴，有「土地問題」，不得不多收幾個徒弟維持經營，對舊有的想法要有所取捨，這些亦為傳授所遇到的問題。

梁錦棠（右）提到，近年相對開始會有新一代怕辛苦等問題。（方家遠攝）

樹仁大學及其研究團隊由2015年開始，花了數年時間追訪葉問宗師後人，徒弟及徒孫，搜集了從未公開、彌足珍貴的第一手資料，拍攝了約350小時的原始片段，計劃於2019年下半年開始，在不同地方舉辦放映會，播放片長約45分鐘的紀錄片足本版。放映會詳情和參加方法將於稍後時間在網頁上公布。