研究揭本港嬰幼兒奶粉三招不良銷售　配方相近　白金版賣貴兩成

市面上的嬰兒奶粉種類琳琅滿目，家長選購時需小心謹慎。有機構發布一項中港嬰幼兒配方奶粉業研究報告，當中發現奶粉商涉三大不良手法，分別為奶粉添加不必要成份、以較高價錢賣成份相類似產品，及透過廣告涉嫌誤導消費者，違反道德及不當營商行為，促政府加強保護及推廣母乳餵哺措施。

全球化監察項目幹事鄧立賢（右）促請政府應加強監管奶粉商。（陳晶琦攝）

本地非政府組織「全球化監察」於2018年11月至2019年3月進行了一項有關中港配方奶粉業的研究報告《解密奶粉》，並主要針對本港最大五家奶粉商，包括美贊臣、雀巢、達能、雅培及菲仕蘭及他們子公司生產的配方奶粉，研究共分析了19款嬰兒配方奶粉，並蒐集了上述奶粉商的產品定價、產品標籤上的成份、營養價值及包裝上的推銷聲稱。研究發現，有奶粉商經常誇大其產品的益處、功效及營養價值，有損消費者權益。

研究發現，雀巢惠氏的S-26 Ultima SMA的6-12個月嬰兒配方奶粉仍含有雲呢拿調味劑。（陳晶琦攝） 報告提及，奶粉商雀巢言而無信，於去年3月向「改變市場基金會」及「全球化監察」承諾在2018年底前，將含有蔗糖的12個月以下配方奶粉下架，並停止設計給12個月以下嬰兒的產品添加雲呢拿調味劑，以將超級能恩系列的產品包裝上「不添加蔗糖、雲呢拿味或調味劑」的的陳述移除。 違諾仍賣含雲呢拿味奶粉 惟研究發現，雀巢在事隔一年仍有產品使用雲呢拿調味劑，且有三種設計給6至12個月的嬰兒配方產品，包括香港發售的旗下品牌惠氏S-26 Ultima SMA、在內地發售的惠氏愛兒樂及惠氏啟賦，仍含有數種雲呢拿調味劑，而有關標籤陳述亦未有移除。

惠氏S-26 Ultima SMA 6至12個月的嬰兒配方奶粉成分仍含有雲呢拿添加劑。（陳晶琦攝） 團體引述雀巢就相關承諾回覆「全球化監察」，承認設計給6至12個月嬰兒的配方奶粉仍含有雲呢拿添加劑，至於何時會停止生產有關配方奶粉，雀巢則表示倘有技術解決方案，會盡快商討時間表（We will communicate timlines as soon as we have a technical solution）。 至於移除有關標籤陳述，雀巢則解釋舊批次的產品經已生產並已在市面上銷售，故未能移除標籤，惟承諾新產品將不會貼上任何雲呢拿陳述標籤。

市面上出售的奶粉種類繁多，消費者需小心選擇。（陳晶琦攝）

「全球化監察」項目幹事鄧立賢表示，蔗糖及雲呢拿調味劑均是配方奶粉的不必要成份，會對嬰兒消化造成負荷。倘嬰兒配方奶粉含有蔗糖，會導致嬰兒對甜產生偏好，或會增加日後肥胖機率；至於雲呢拿調味劑則可能為嬰兒的代謝系統帶來額外負擔導致不適。

安嬰兒A+、白金版安嬰兒成份一樣 後者貴17%

另外，奶粉商為賺取更高利潤，以不同生產線推出非常類似的配方，例如美贊臣的安嬰兒 A+及白金版安嬰兒，兩者的產品標籤上列出的成份完全一樣，且營養價值差異甚少，它們含有相同份量蛋白質、 脂類、大多數維生素、礦物質份量及二十二碳六烯酸（DHA）均非常相近，僅花生四烯酸（ARA）的份量有所不同，分別為每100千卡為17毫克及34毫克。故此，每900克的白金版安嬰兒價格為350元，相比起同等份量的安嬰兒A+，價格為299元貴 17.1%。

暗示illuma能夠比擬母乳

至於雀巢旗下的品牌惠氏illuma，報告提及雀巢以浮誇形式宣稱產品「貼近授乳分泌」、「還原寶寶自然需要」、「親和人體」等措辭暗示illuma能夠比擬母乳。報告指出，illuma聲稱是唯一匯聚母乳低聚糖HMO及sn-2，惟研究指出目前科學家已在母乳發現了超過150種不同的母乳低聚糖，惟illuma只添加了一種，質疑此舉是混淆消費者，亦違反世衛守則之嫌。

鄧立賢強調，世界衞生組織建議嬰兒出生後6個月應以純母乳餵哺，而6個月至2歲之間則應以其他安全及營養充足食物補充母乳餵哺。他補充，在香港餵哺母乳並不容易，原因為工時長、設施配套不足，憂慮媽媽們會因奶粉商的不良推銷手法而被誤導，繼而放棄母乳餵哺。故他促請政府監管機構及執法機構應作檢討，或成立專責部門更嚴厲限制奶粉中的成份，避免奶粉商任意添加營養素，以令產品予人感覺更高檔。