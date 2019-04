研究揭本港嬰幼兒奶粉三招不良銷售　配方相近　白金版賣貴兩成

本地非政府組織「全球化監察」於2018年11月至2019年3月進行了一項有關中港配方奶粉業的研究報告《解密奶粉》,並主要針對本港最大五家奶粉商,包括美贊臣、雀巢、達能、雅培及菲仕蘭及他們子公司生產的配方奶粉,研究共分析了19款嬰兒配方奶粉,並蒐集了上述奶粉商的產品定價、產品標籤上的成份、營養價值及包裝上的推銷聲稱。研究發現,有奶粉商經常誇大其產品的益處、功效及營養價值,有損消費者權益。

惠氏S-26 Ultima SMA 6至12個月的嬰兒配方奶粉成分仍含有雲呢拿添加劑。(陳晶琦攝)

團體引述雀巢就相關承諾回覆「全球化監察」,承認設計給6至12個月嬰兒的配方奶粉仍含有雲呢拿添加劑,至於何時會停止生產有關配方奶粉,雀巢則表示倘有技術解決方案,會盡快商討時間表(We will communicate timlines as soon as we have a technical solution)。

至於移除有關標籤陳述,雀巢則解釋舊批次的產品經已生產並已在市面上銷售,故未能移除標籤,惟承諾新產品將不會貼上任何雲呢拿陳述標籤。