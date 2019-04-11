【有片】家居用品藏殺機　醫生教誤吞毒物急救大法

去年香港中毒諮詢中心錄得30宗死亡報告，亦有不少中毒入院的個案，其中一名老翁更誤將通渠粉當糖包沖製飲品。天真爛漫的小童由於未有分辨毒物的能力，稍有不慎亦容易誤吞毒物，面對突如其來的意外常令家長不知所措。《新聞加零一》找來兒科醫生唐繼昇，為各位家長解答處理小童誤食毒物的急救方法。

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小童最常誤食毒物的例子是甚麼?

兒科醫生唐繼昇指小童誤吞異物是常見情況，主要是家居用品，如防潮珠、臭丸或有傷害性的梘液。



如發現小童誤食毒物應怎樣做?

如發現小童誤吞毒物，家長第一時間應判斷其在胃部還是吸到氣管裏。如果留在氣管或是喉嚨，可能會影響呼吸，要馬上處理。小童如出現咳嗽、呼吸不暢或臉色改變，即是留在氣管內，家長應報警求助並為小童急救。

如有異物阻礙呼吸，有何急救方法?

家長可用手托着小童下巴，保持頭部和頸部一直線的姿勢，頭放低一點，身體抬高一點。之後把手放在腹部，如果孩童年紀還小，便以姆指快速地按腹部5次，令小孩吐出異物。若未能吐出，可壓小孩背部，於背部兩個肩胛骨中間的位置拍打5次，利用氣流將異物吐出。

所有誤食毒物個案也能用以上方法?

唐醫生指並非所有誤服異物的個案也適宜自行處理，例如尖銳的東西。另外液體毒物如通渠水等也不應扣喉處理。一些屬強酸或強鹼的東西，因含腐蝕性，假如強行把它吐出，可能會嗆到氣管，反而在肚內未必有即時生命危險，但亦應立即送院治理。

