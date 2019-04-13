紅十字會全新流動捐血車投入服務　多個捐血站復活節期間開放

未想到復活節假的活動？可以考慮到紅十字會捐血助人！紅十字會觀塘、荃灣、銅鑼灣、沙田、旺角及元朗站在耶穌受難節至復活節假期間(4月19至22日)均會開放，市民不妨捐血助人。

另外，醫院管理局公布，香港紅十字會輸血服務中心的全新流動捐血車今日（13日）起投入服務。新一代捐血車重16噸，長11米、闊2.6米、高3.8米，車身較現時的捐血車略小，加上配備發電機，流動性更大。