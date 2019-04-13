紅十字會全新流動捐血車投入服務　多個捐血站復活節期間開放

撰文：鄧穎琳
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未想到復活節假的活動？可以考慮到紅十字會捐血助人！紅十字會觀塘、荃灣、銅鑼灣、沙田、旺角及元朗站在耶穌受難節至復活節假期間(4月19至22日)均會開放，市民不妨捐血助人。
另外，醫院管理局公布，香港紅十字會輸血服務中心的全新流動捐血車今日（13日）起投入服務。新一代捐血車重16噸，長11米、闊2.6米、高3.8米，車身較現時的捐血車略小，加上配備發電機，流動性更大。
香港紅十字會輸血服務中心全新獅子會流動捐血車今日（四月十三日）投入服務。車內空間寬敞，備有等候區、面見室、工作枱及三張電動捐血椅，提供更舒適捐血體驗。（政府新聞處圖片）
獅子會流動捐血車啟動儀式今早舉行，出席儀式的醫管局行政總裁梁栢賢在致辭時，感謝國際獅子總會中國港澳三〇三區慷慨捐贈新捐血車。他指，捐血車可到訪不同地區，廣為市民受落，而捐血車、各區捐血站及流動捐血隊可互相補足，更方便市民捐血救人，相信可更有效提升血液收集量。
有興趣一睹新車風采及捐血的市民，紅十字會網站、社交平台或手機應用程式「HK Blood」查詢新捐血車的服務時間及地點。
（紅十字會網頁）
另外，據紅十字會網頁，多個捐血站會在本月19至22日、復活節假期期間開放，供有心市民捐血助人，包括西九龍、觀塘、荃灣、銅鑼灣、沙田、旺角及元朗捐血站。