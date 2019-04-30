多區休憩用地閒置多年　馬鞍山1公頃土地「擺足」20年始動工　

香港土地短缺問題嚴重，除了住屋用地，社福、休閒康樂等用地亦非常緊絀。為長遠規劃，政府在多區預留休憩土地作為公園或綠化區。《香港01》發現，部分已有指定用途的土地，即使已有規劃藍圖，但遲遲未有落成時間表。而馬鞍山一幅休憩用地，更丟空近20年，康文署今年才落實興建公園，開放予居民使用。有地區團體形容，爭取過程並不容易，「其實都好無助，咁耐以來都好似踢唔郁咁。」

將軍澳一幅休憩用地已空置多年，旁為單車徑及調景嶺碼頭。（黃靜薇攝）

香港有多幅已劃為休憩用地的地皮，多年來未有發展相應休憩設施，又或被其他政府部門以臨時撥地形式，「霸地」多年未有交還。《香港01》向地政總署查詢相關的38幅休憩用地使用情況，當中有6幅已預留作發展指定的公園或綠化區的用地，由康文署負責落實發展。

該幅用地位於將軍澳至善街。（黃靜薇攝） 地政總署亦稱，未有備存該6幅用地的空置年期，以及確實移交的時間表。雖然用地有長遠發展計劃，但康文署卻遲遲未動工，其中以將軍澳至善街、調景嶺碼頭旁的一幅「閒置」官地為例，連接將軍澳海濱公園，不時有市民在附近跑步、晨運，附近亦設單車徑，但惟獨該幅用地仍是一片荒蕪。 一公頃公園地 圍封多年變林木區 根據西貢區議會2014年的文件，該幅「閒置」官地已預留作將軍澳第65區河畔公園，面積約1公頃的土地，計劃興建園景花園、兒童遊樂處、網球場及健身設施等。 根據Google衛星圖顯示，該幅空地2012年初時仍未圍封，有供車輛停泊的道路。但翻查2017年的高空圖，已變成一片林木帶。

+ 2

議員批政府「走數」



西貢區議員謝正楓表示，該幅用地已空置多年，雖然政府有具體規劃，但拖足五年仍未進行任何工程，恐怕落實之日仍遙遙無期。他批評政府對區內欠詳細規劃，「不斷咁起樓，但無足夠文娛康樂、亦無完善交通。」他續指區內缺乏公眾網球場，河畔公園以及擬建的暖水游泳池亦遲遲未落成，居民入伙多年仍無法享用設施。

馬鞍山錦豐苑及聽濤雅苑之間的一幅休憩用地，面積約0.8公頃。（黃靜薇攝） 馬鞍山空地 市政局年代已討論作休憩用途 此外，馬鞍山錦豐苑及聽濤雅苑之間，一幅面積約0.8公頃的休憩用地，有居民稱入伙至今接近20年，該用地一直用鐵絲網圍封，未知用途為何。 翻查資料，沙田區議會文化、體育及社區發展委員會曾於2009年8月的會議上討論，表示收到多項進一步改善沙田區文康設施的意見，而聽濤雅苑與錦豐苑之間的一幅土地，日後將考慮發展成休憩用地。

馬鞍山社區幹事吳啟泰表示地區組織早於2010年已開始向康文署爭取，興建休憩公園。（吳啟泰提供） 然而，該幅用地至今仍寸草不生。馬鞍山社區幹事吳啟泰指出，早於市政局年代已就該幅地皮的長遠用途展開討論，惟多年來只談空話，未有任何時間表落實。 他續指，地區團體不斷要求開放空地，並在2010年開始向康文署爭取在上址興建休憩公園，但署方僅答應在2012年開放一條小通道，居民才不用「兜大圈」，可直接穿過抵達另一屋苑，「其實都好無助，咁耐以來都好似踢唔郁咁。」 及至去年的施政報告宣布，將逐步美化和開放經選定的閒置土地，透過政策推動項目。康文署始在上月初展開工程，計劃將用地改建成綠化帶，預計今年第二至第三季內完工。

團體：人均休憩空間「夠數」 政府無動力增加

拓展公共空間公共關係總監黃佳能表示，政府提供休憩用地的標準，是根據人口數目按比例規劃，故有機會出現居民先入伙，再興建公園、康文設施的滯後情況。

他續指，本港人均休憩空間標準是2平方米，從客觀數據分析，將軍澳、馬鞍山區內不乏公園、海濱長廊，所以在數字上休憩面積「充足」，政府部門無逼切性開放閒置用地，「但如果居民有需求，係咪可以暫時畀團體租用呢？」他建議政府可成立統籌辦公室，集合已預留發展、但仍閒置的用地，供機構申請短期用途，善用每一吋土地。

康文署：未有發展時間表

康文署發言人表示，將軍澳第65區河畔公園、室內暖水游泳池及體育館工程計劃，會按照既定工務工程程序就具體的工程範圍作進一步籌劃，並適時諮詢西貢區議會地委會。署方指，現正全力推展獲納入《行政長官2017年施政報告》中「體育及康樂設施五年計劃」内的26個體育及康樂設施項目，以及為另外15個體育及康樂設施的項目進行技術可行性研究，本署會因應五年計劃項目的推展進度，再為其他工程項目作進一步籌劃及擬定發展時間表。

至於錦豐苑旁用地，康文署稱已2012年6月開放供市民使用，但強調發展成休憩公園目前並不是沙田區議會建議的「優先項目」，並正在上址進行「園景美化工程」，工程項目包括園景設計、土地平整、移除狀況不良樹木、鋪設灌溉系統、栽種植物及加裝圍欄等，有關工程預計於2019年第三季完成。