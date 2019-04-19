【有片】網傳疑Leica新廣告　提及六四兼鏡頭下現坦克人影像

近日一段名為Leica "The Hunt"的短片於網上流傳，內容提及攝影記者在各個戰地環境拍攝影像作紀錄，其中一幕提及1989年北京，當中更有六四坦克人的影像出現。適逢今年六四30周年，短片不禁令人聯想起天安門事件。

這條長約5分鐘的廣告"The Hunt"，由一眾外籍演員飾演戰地記者，他們在重重障礙，甚至在生命安全受到威脅的情況下，仍用相機記錄歷史。

當中一幕提及1989年北京，見到疑似公安人員走進酒店搜查，有外籍記者看到窗外的情景似乎感到震驚，其後他欲打算離開房間之際被截停，他獲許可離開後，並立即走進房間反鎖自己，迅速尋回還未受損的攝影器材對準窗外拍攝，最後一幕中，相機鏡頭清晰反映六四坦克人影像。

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由於片末展示了這德國相機品牌Leica的商標，不禁令人認為此廣告屬官方廣告片段。然而，中國電訊設備商華為與Leica是合作伙伴，因此廣告的題材也引起熱議。有傳媒曾引述Leica發言人回應指，這短片並非官方正式授權的廣告，也不會在其官方社交平台中播放有關影片。《香港01》記者嘗試在內地微博等網站搜尋，相關短片和訊息已被屏蔽，用戶也無法搜尋相關內容。

《香港01》曾發電郵向Leica 求證影片的來源，暫時未獲回覆。