【不再圈養】首個鯨豚互動展科學館上演　與消失的白鱀豚互動

在圈養環境生活的鯨豚受盡折磨，野生海豚也有機會因熙來攘往的觀豚船隻，承受隨時撞船危機。想與海豚親近，能避免帶來傷害？ 在日本，有人透過數碼投影系統，投影像真度極高的鯨豚，可即時做出轉圈、搖頭等動作與市民互動。這個鯨豚互動展已搬到香港科學館，在復活節期間展出五種鯨豚，包括首次展出的香港原居民中華白海豚，以及相信在野外功能性滅絕的長江白鱀豚，希望市民關注鯨豚保育議題。

長江白鱀豚最後一次被發現已是2002年，這個近乎絕種的海豚以影像形式與小朋友互動。（勞敏儀攝）

有別於傳統水族館展示形式，香港海豚保育學會聯同香港科學館於今年科學節，舉辦名為「Free D鯨豚互動展 」，在恍如海底環境中，以數碼投影方式展出五種鯨豚，包括體型龐大、不可被圈養的座頭鯨，在2006年被宣布功能性滅絕的長江白鱀豚，以及飛旋海豚、殺人鯨及中華白海豚。

這是本港首個大型虛擬鯨豚展覽，由來自日本的Light Animal創辦人和技術人員負責操作，更先後在美國、英國、日本、韓國及中國內地展出。

關注鯨豚遭遇威脅

以栩栩如生的虛擬鯨豚代替活生生的動物，讓小朋友可與這些鯨豚即時互動，如指示牠們轉圈、搖頭等，現場有超過十名香港海豚保育學會的委員及義工輪流講解五種鯨豚特性、生境、遇到的威脅等，而數碼投影背後，日本技術人員負責控制鯨豚的反應。

Light Animal創辦人河合晴義表示，大學時期開始增加對海洋生物認識及了解其重要性，其後苦學3D技術，在2005年開始研究數碼投影系統。河合晴義坦言設計每一個品種投射影像需花上數個月時間。為了今次展覽，團隊特意設計白鱀豚及中華白海豚，也會展示座頭鯨的骨骼結構影像。

圈養動物仍十分普遍，河合晴義明白目前難以全面停止圈養，但希望透過具娛樂及教育性的鯨豚互動展，可逐點改變現況，相信終有一天圈養動物方式會消失。

香港海豚保育學會會長鄭家泰補充指，圈養環境並非最好的地方讓海豚生活，以香港為例，海洋公園的海豚表演活動以娛樂為主，不會告訴公眾野生海豚生境目前遇到的威脅。他認為，動物展示不再局限於人工環境，希望該展覽向仍有圈養動物的機構起一個示範作用。

Free D 鯨豚互動展

日期：4月19-22日

地點：香港科學館地下展廳

費用：常設展覽廳，參觀人士不另收費

開放時間：10:00am - 9:00pm

（特別導賞場次12:00/13:30/15:00/16:30）