美旗艦「藍嶺號」訪港　艦上掛中國國旗　樂團將到兩主題公園表演

美國海軍第七艦隊旗艦「藍嶺號」兩棲指揮艦今日（20日）抵達香港，將於香港停留數日，以供補給和休息。停靠期間正值復活節假期，逾千名船員將在香港觀光購物和享受美食，艦上樂隊還將到香港海洋公園和迪士尼樂園表演。 艦長安杜茲（Eric J. Anduze）不透露在港逗留時間，但是會到老人院及成人殘疾院舍探訪。

艦長安杜茲（Eric J. Anduze）未透露在港逗留時間，並表示自己將要探索亞洲美食。（中新社）

艦長表示，「藍嶺號」今晨抵達香港，停靠在招商局碼頭，逾1000名船員會分批上岸休息；他自己是第一次來港，心情愉悅，會在留港時間探索本港美食。

「藍嶺號」懸掛中國國旗及美國國旗。（中新社）

軍艦懸掛中國國旗 不駛經青島

歷來美軍軍艦，包括2008年小鷹號、以及2013和2014年華盛頓號等訪港時均懸掛中國國旗，與船上的美國國旗並列，惟去年11月航空母艦列根號訪港時在中層機庫掛出香港區旗，遭懷疑是否與中美貿易戰有關。之後美國駐港領事館回覆有關安排依照國際慣例，於懸掛國旗政策上無任何改變。

今日「藍嶺號」軍艦訪港，軍艦外懸掛的仍是中國國旗及美國國旗。

下周二（23日）為中國解放軍海軍建軍70周年，當日會在青島舉行多國海軍艦艇海上閱兵，藍嶺號艦長安杜茲指艦隻不會駛經青島。

去年列根號訪港時，艦頂雖有掛上中國國旗，不過中層機庫將美國旗與香港區旗左右並列，而安排與以往有異。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

隨艦樂團將去海洋公園及迪士尼表演

另外，「藍嶺號」的隨艦樂團今次亦來港，將會有四場公開演出，包括下星期到海洋公園及迪士尼樂園表演。該樂團曾在日本、菲律賓、澳洲及馬來西亞等地表演。

「藍嶺號」於1970年11月14日服役，在兩棲作戰中可提供海、空、陸綜合指揮。軍艦艦長194米，寬25米，主甲板寬32.9米，航速23節，其滿載排水量達18372噸，艦員編製則有821人，指揮部人員190人。