內地單親媽媽無法工作無收入　與港人子日僅吃一餐　盼獲批單程證

中港矛盾近年嚴重，單程證審批成為一大爭議。十多年前，來至內地的阿英，得知原為中學同學的港人丈夫有外遇，決定離婚，當時在港就讀幼稚園的熙仔，自此與母親阿英相依為命。離婚後阿英失去申請單程證資格，但仍可申證探親簽證來港照顧兒子，但因無居港權而未能工作。 熙仔現就讀中三，每月領取4,800元單人綜援，與沒有身份證而未能工作的母親，住在一個僅可放下碌架床的劏房。扣除租金、學習費用，二人只餘下1,000元應付日常開支，因此每日只敢吃一餐。 阿英坦言，十多年來生活捉襟見肘，每年都需回到內地簽證，令生活百上加斤，｢只希望早日獲批單程證！｣

熙仔與母親每月只餘1,000元生活費，因此每日只能吃一餐。﹙黃偉倫攝﹚

前夫另結新歡抛妻棄子 離婚失申請單程證資格

來自惠州的阿英，在中學時代與前夫認識，後來二人墮入愛河結婚，更誕下兒子熙仔。可惜好景不常，十多年前丈夫另結新歡，抛下妻兒，自始阿英開始獨力照顧當時在讀幼稚園的兒子。阿英無法申請單程證，十多年來只憑探親簽證來港照顧兒子，但需定期回鄉辦理續簽，才可繼續逗留香港，惟無法工作及申領綜援。

十多年來，兩母子主要靠熙仔的每月4,800元綜援金過活。現時居住在月租3,000元、僅可放下一張碌架床的劏房單位。一貧如洗，阿英自責，熙仔小三那年，一度被醫生確診營養不良。

每月剩下1,000元買食物

在學習方面，由於有時與母親一同到內地辦證，熙仔學習進度受到影響。升中後，熙仔英文成績未能追上進度，老師建議出外補習，在捉襟見肘情況下，阿英近期終於決定在扣除租金後，再在餘下的1,800元生活費中，掏出800元予熙仔補習，但令生活百上加斤。二人只得餘下1,000元應付日常開支，阿英坦言現時每日都只可以吃一餐，再無多餘錢。

阿英大約2010年起，向政府商談申請單程證，但由於早已離婚，根本不符合申請家庭團聚條件；內地審批單程證當局又一直沒有酌情處理，因此她來港多年都無法工作搵錢，她一直只有一個心願：｢只希望早日獲批單程證｣。

黃小姐沒有單程證，現時與就讀小一的傑仔寄居於親戚家中。（黃偉倫攝）

阿英與熙仔的個案並非孤例，從汕尾嫁到香港的黃小姐，同樣因丈夫有外遇，二人感情破裂，獨力照顧現時8歲的傑仔。黃小姐表示，尚未與丈夫正式離婚，2017年時曾接近獲批單程證，由於丈夫一直拒絕簽署作實，所以未獲批准。所以她至今仍需每三個月返回汕尾續辦簽證，每次來回需約12天。

兒子患讀寫障礙、過度活躍症

令黃小姐百上加斤的，是傑仔自幼確診讀寫障礙、過度活躍症等，默書經常不及格。她指如果傑仔更要經常請假與她一同回汕尾，只會更難追上學習進度。

二人沒有領綜援，現寄居於親戚家中。黃小姐無法工作，她稱過往在內地就讀與醫學相關課程，假如獲批單程證，至少可到老人院工作，幫補家計，｢如果有急事要錢都唔知點算｣。

施麗珊建議，將用剩的單程證名額，協助分隔單親家庭。﹙黃偉倫攝﹚

小童無內地戶藉 難回內地生活

協助同類個案申請單程證的香港社區組織協會幹事施麗珊表示，單程證申請資格，並不包括與港人丈夫已離異或喪夫的單親母親。過去10年，相近個案只酌情批出約100宗，她指現時每日150個單程證名額一直未有用盡，希望政府可將剩餘名額，協助這類單親母親。她又稱，由於這類小孩在內地沒有戶藉，如到內地難以讀書，生活亦諸多不便。