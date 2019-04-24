【有片‧復仇者聯盟】場數多過港鐵繁忙班次　直擊有無打工仔射波

有甚麼驅使香港人起身早過上班？說的是周三（24日）上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》。單計早上7至9時， 已經有多達170場，較早上繁忙時段港鐵荃灣線多兩倍！記者早上到旺角一所戲院，等候觀看早上8時場次的觀眾離場，有在職爸爸請假陪兒子看「大結局」，又究竟有沒有打工仔「射波」看這套大作？ 即點擊影片看看一眾影迷的「無劇透感想」。

Marvel迷：心情難以言喻、有點傷感

漫威電影跨越10周年，司徒先生表示自己「追足10年」，今天首映特意請假半天前來觀看較早的場次，電影完結後未有看畢片尾名單，便得匆匆離去。問到對電影的看法，他認為電影相當感人，但怕再說下去就會「劇透」。

另一名Marvel迷廖先生稱電影「很令人讚嘆，很不錯」，他由《鋼鐵俠》第一集到現在，追了十多年，在預售時特意排隊買這所戲院的第一場。他認為看畢「大結局」的心情難以言喻，看完有點兒傷感，「看到某些場面我看到有些人也流眼淚了」，相信這是一套好的電影。

看早場＝「劇透者」？觀眾被踢出群組

3位同學結伴觀看「大結局」，張口便忍不住向記者「劇透」，最後改口說「意想不到、意想不到」。他們表示為看8時早場，前一夜特意早點睡覺，不過覺得與上學時間差不多，而且故事很精彩，不認為特別睏倦。他們又指，觀看首映日9時前場次，可換取限量紀念戲票，故刻意購買早場觀看。

人人都擔心自己會「被劇透」，觀眾Raphal的朋友，得知他將會觀看首日早場的場次，早已將他踢出群組，以防「劇透」。

為防中途離席上廁所 不敢喝水

《復仇者聯盟4》片長3小時2分鐘，觀眾又如何抵擋自己的生理需要？Raphal則表示由起床到電影完結都未有喝過一口水，免得自己在電影中途上廁所。有帶小朋友來看電影的家長稱，自己只喝了一口水，亦怕小朋友中途離席，即使買了汽水進場亦不讓小朋友多喝。

首映這天，2D、3D和IMAX等等所有版本的場次，加起來有約1100場，單是早上7時至9時已有170多場上映，比同時段的港鐵荃灣線班次更密。首日最早場是銅鑼灣時代廣場6時場次，但「一場還有一場早」，星期六長沙灣戲院更有凌晨3時35分及5時兩場，可能適合還未買到票的夜貓子們。