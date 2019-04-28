調查：37%受訪者指獲政府嘉許授勳者名過其實　團體促改善透明度

現時政府每年也會舉行授勳儀式，嘉許對社會有傑出貢獻的人。香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，今日（28日）公布有關「優化香港特別行政區授勳及嘉獎制度」的研究及調查結果。 研究指出，雖然現時香港特區的授勳及嘉獎制度會接受公眾提名，絕大部分受訪市民亦認為政府嘉許是「重要舉措」，惟六成人表示不會考慮向政府推薦人選，主要原因是對制度缺乏認識、透明度不足等。另三成七認為獲獎人士名過其實，愈年輕的受訪者就愈有這種傾向。 創研庫認為，受訪市民認同授勳及嘉獎制度的作用，但由於對制度的認識和參與機會不足，提名人選的動力受阻，建議政府推行更多措施，包括在遴選過程中增加民間代表，改善透明度，網羅更多市民意見，增加制度的公信力。

潘學智（持咪者）建議特區政府增設授勳及嘉獎提名表格和指引，協助和方便普羅大眾展開提名第一步。（青協提供）

近六成不考慮推薦人選

創研庫於今年3月9日至14日，在香港島、九龍及新界3個地區合共選出6個地點，訪問522名18歲或以上的香港市民，詢問他們對制度的意見。高達九成半（95.2%）受訪者認為，政府透過嘉許以表彰社會人士的貢獻或成就，屬重要舉措，另91%表示，假如得到政府的嘉獎，會感到自豪。

不過，調查同時發現，近六成（59.6%）受訪市民不考慮推薦人選，主要原因包括沒有表現突出的人選、不清楚授勳準則或提名程序等。另外，被問到什麼原因會對嘉許制度造成最大損害，較多人認為是「獲嘉許人士本身的社會聲望差」（39.1%），及「制度存有貪腐機會」（34.9%）。

調查亦指，約五成八（57.6%）受訪者認為，過去獲獎人士是實至名歸，三成七（37.1%）則認為他們名過其實。數據分析發現，年齡愈低者，愈傾向認為獲獎人士名過其實。

林智浩建議在小組委員會中加入具多元背景的民間代表，讓小組以更廣闊的視角，考慮來自社會不同領域人士的提名。（青協提供）

研究負責人：須加強公眾認識及參與機會

研究引述海外政府包括加拿大、英國及法國等的榮譽制度，認為各地政府均致力維護頒授榮譽的價值和意義，並透過不同形式，爭取公眾對有關制度的認同，例如注重提名的開放度和便捷性、擴闊遴選委員會成員的多元背景，以及邀請獲嘉獎人士分享他們服務社會的經驗等。

青年創研庫「管治與政制」組別召集人潘學智認為，受訪市民均認同授勳及嘉獎制度具有一定效用，但提名人選的動力受阻。他建議，特區政府增設授勳及嘉獎提名表格和指引，協助和方便普羅大眾展開提名第一步。

另外，政府亦需加強公眾對制度的認識和參與機會，有助建立他們的信任，增加制度的公信力。

該組別副召集人林智浩亦指，目前協助遴選委員會工作的「非主要勳銜小組委員會（一般市民）」，成員只由官方代表組成。他建議在小組委員會中加入具多元背景的民間代表，讓小組以更廣闊的視角，考慮來自社會不同領域人士的提名。

他又補充謂，增加資訊的透明度，有利爭取公眾對制度的了解與認同。