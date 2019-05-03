內地婦剪刀襲夫致斷神經　深信夫應會原諒　官指非常危險判囚2年

內地婦與年輕她10年的港男譜出「姊弟戀」，惟婚後育有一女後，婦人卻性情大變，丈夫後與女兒搬走，內地婦卻認定一切的罪魁禍首是丈夫，更深信即使她斬夫亦可獲原諒，遂拿剪刀襲丈夫至其手臂神經被割斷，早前在區域法院認罪。法官今（3日）判刑時指，婦人有不願接受他人意見的性格，又欠缺視視野及悔意，遇不合心意的事即訴諸暴力，非常危險，判囚2年。

被告肖賢庄承認惡意傷害其丈夫，但仍深信丈夫應該原諒她。（資料圖片）

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被告肖賢庄，41歲，承認2018年5月28日在大角咀大全街地下，意圖而惡意傷害其丈夫利志宇。

疑丈夫有外遇性情大變

法官判刑時引述被告的感化報告指，被告原與丈夫女兒一家三口居於公屋單位，家庭和諧，惟她在2016年突然性情大變，懷疑丈夫有外遇，又反鎖家門不讓丈夫進屋，自此獨自照顧女兒，卻又不帶女兒上學，令女兒自理能力及社交能力偏低，社工及學校多次介入，被告只間中讓女兒上學。

指丈夫不許見女兒施襲

被告在2018年1月因襲警被捕，之後被認為虐兒的風險，法庭下達保護令，將其女兒交由丈夫照顧，自此被告不斷上門找照顧女兒的公婆，法庭去年3月再延長保護令，被告繼續騷擾其夫、公婆及校方，要求與女兒見面，去年5月28日，被告因丈夫不讓她見女兒而揮剪施襲。

認為丈夫應會原諒她

她事後仍認為丈夫是罪魁禍首，她施襲是出於自衛，又稱她有朋友曾斬其丈夫獲原諒，被告認為其丈夫應該也會原諒她，而她仍拒絕社工及他人的幫忙，雖然感化官指被告有所改變，但對丈夫仍感憤怒，但又認為丈夫會回到她身邊，女兒亦會選擇由她照顧。

遇不合心意即訴諸暴力

法官指事件有預謀，被告只有很少悔意，不承認犯錯，重犯機會高，雖然她現已接受治療，但被告有不接受他人意見的性格，又欠缺視野及悔意，令她變得非常危險，認為她無法應付壓力，若遇不合心意的事情，或會再次訴諸暴力，不適合判處感化。

法官認為要判阻嚇性刑罰，以示對用暴力解決家庭問題的不齒，又考慮被告的精神問題、丈夫傷勢等情況，判被告入獄兩年。

丈夫手臂神經被割斷

案情指，被告於事發日到丈夫任職侍應的餐廳找他。二人就女兒撫養權問題起爭執，丈夫談到被告應找社工安排探女兒時，被告情緒激動，掏出剪刀施襲，致前夫手臂正中神經遭割斷。據丈夫的醫療報告，他現時已完全康復。

案件編號：DCCC763/2018