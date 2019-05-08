【有片】滬警搗廠房　深水埗樂拼近乎絕跡　內地網民:趕緊收絕版

LEGO去年在內地法院控告山寨品牌「樂拼」積木侵權並獲勝訴，上月底（26日）上海警方亦有所行動，搗破樂拼工廠拘捕4名疑犯，涉案金額逾2億元人民幣。在內地嚴打加撃下，在本港的深水埗福榮街以往是售買「樂拼」的集中地，最近《香港01》記者到現場視察只發現少量「樂拼」蹤影。以為「樂拼」消失「風光」不再？情況卻是相反。即點擊影片，看看這山寨品牌如何掀起炒風，「樂拼」迷到處找尋熱門的積木款式爭相入貨。

上海警方上月底宣布成功摧毀「樂拼」，共4名疑犯被刑事拘留，涉案金額超過兩億元。（微博）

《香港01》發現早前在淘寶上款式包羅萬有的「樂拼」，不少店舖都已下架，其中風靡一時的「千歲鷹」更是已經搜尋不到。不少「樂拼」迷得悉後馬上囤貨，更呼籲大家「趕緊收絕版」。 事實上，不少熱門的積木套裝價格水漲船高，在內地一些樂拼群組有「樂拼」迷表示想收購一盒全新的「千歲鷹」，但隨即被網友潑冷水，指「現在沒1500+(1500元人民幣以上)你根本收不到」。而去年11月在淘寶只售1354元人民幣的「千歲鷹」，於「天貓」更有人開價至3000元人民幣，足足貴超過一倍。

在內地一些樂拼群組有「樂拼」迷表示想收購一盒全新的「千歲鷹」，但隨即被網友潑冷水，指「現在沒1500+(1500元人民幣以上)你根本收不到」。(百度截圖)

記者日前到過深水埗福榮街，昔日掛滿「樂拼」積木的店舖已換上不少其他牌子的積木，問起老闆們還有沒有某款「樂拼」積木，他們紛紛稱「沒有了、沒有了」，大家都表示「樂拼」停產，部分款式已經沒貨。有店家稱對上一次從分銷商取貨已經加價，以「鋼鐵俠」系列其中一款為例，來貨價貴20元，零售價亦相對變貴。

記者日前到過深水埗福榮街，昔日掛滿「樂拼」積木的店舖已換上不少其他牌子的積木。(周景文攝)

有老闆稱曾買「樂拼」的玩家，如果遺失組件想要補回都補不了，只能夠以其他牌子取替，亦可考慮買正版樂高補漏，惟顏色或會有出入，可以將配件拿去門市對色，盡量補上。

雖然「樂拼」工廠已遭內地公安搗破，但有老闆指有消息稱，「樂拼」將改名「諾高」捲土重來，不過暫時仍屬「江湖傳聞」，未能證實。至於內地出現的炒賣熱潮，老闆稱「始終係老翻」，也不肯定是否真的有價有市。