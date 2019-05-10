傷殘女司機公路被撞斃　義肢飛脫再遭車輾過　小巴司機認危駕候判

配戴義肢女司機在元朗公路與另一司機商討時，遭一輛駛經的小巴撞到，女司機被撞飛彈至中線後義肢飛脫，再遭一輛駛經的「吊雞車」輾過，送院後傷重不治。小巴司機被指未留意到女司機停駛的車釀成意外，他今（10日）在區域法院承認一項危險駕駛導致他人死亡罪。法官把案押後至本月（17日）判刑。

被告林育源承一項危險駕駛導致他人死亡罪。（資料圖片）

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被告林育源，64歲，承認於去年4月26日在元朗公路快線，向屯門方向行駛時，撞到女事主鄧少芳（48歲）。

女事主飛彈至中線再被車輾過

控方案情指，姓鄧的女事主當天駕車駛至屯門公路近唐人新村附近時，她所駕駛的私家車與一輛打算越線的貨車發生碰撞，兩人均把車停下，兩車司機亦有下車檢視情況。這時被告所駕駛的小巴剛好駛過，被告的車切入中線時，撞到鄧的私家車，該私家車撞向鄧令鄧彈飛彈到中線，義肢當場飛脫，她再被一輛駛過的吊雞車輾過左腳，送院後重傷不治死亡。

控方指被告當時的視線沒有受阻，應可看到鄧的私家車正停在路中，認為被告不留心而導致意外發生。

事主22年前因交通意外截肢

女事主22年前駕駛電單車時，因與一輛貨車相撞，右小腿須截肢保命，從此右下肢裝上義肢助行，但她仍以傷殘人士身份繼續駕車。

被告的律師求情時指，被告當天駕駛小巴時，因前方有一輛「吊雞車」，他擔心碎石掉下才駛進快線，卻未留意到鄧的私家車，並指當時鄧的車並無打「死火燈」，以為該車僅慢駛，且當時路旁有一條兩米長的大鐵管，他為避鐵管而一時分神，想切回中線時撞上鄧的車。

被告過往無交通定罪記錄

律師又指，被告駕駛達40年，從無任何交通定罪記錄。他因是次意外奪去一條生命而感非常自責，更不時憶起意外情況而失眠，又透過律師向家屬致歉，又稱有在觀音像前為鄧頌經做公德，希望鄧早日安息。

案件編號：DCCC 1040/2018