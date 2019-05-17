【2020公眾假期】4月、12月請4日連放10日　另有5個月無公眾假期

不少港人靠外遊「充電」，逃離繁忙的工作。政府今日（17日）公布2020年公眾假期。《香港01》記者計算對五天工作的打工仔而言，四月初攞假最着數，只需要攞4日假期便可放足10日。 最痛苦的月份是2月、3月、8月、9月及11月，除了星期六日，便沒有其他公眾假期。雖然聖誕節翌日（12月26日）落入星期六，變相五天工作的打工仔會「倒蝕」一日，但若計劃到外地跨年，年底同樣請4日假期，也可放足10日。

政府公布明年公眾假期，當中有兩個月份更可請4日放10日。（資料圖片／余俊亮攝）

根據2020年公眾假期，最着數「攞假」的月份是四月及十二月。由於四月初有清明節及復活節，打工仔只需要攞4日假期便可放足10日。同樣地。十二月的聖誕節連同跨年至2021年的元旦日，一樣可以攞4日假期便可放足10日。

1月：攞3日放9日

農曆新年在1月底，1月25日至28日是農曆年初一至四（星期六至二），故五天工作的打工仔，可以「攞3放9日」，與親友同外地過新年。

4月：清明節連復活節 攞4日放10日

清明節是4月4日，而復活節則在4月10日至13日，當中夾雜兩個星期日，故打工仔只需要連攞4日（則4月6日至9日），便可放足10日。

若只想去一個短途旅行，由於佛誕在4月30日（星期四），連同翌日的五一勞工節（星期五），加上星期六日假期，打工仔不用攞假也可放一個四日假期。

6、7月只有一個公眾假期

端午節坐落在6月25日，只需要攞一日假便可以連放四日；回歸日則在7月1日，打工仔則要攞兩日假期，也可放足五日。

打工人們是時候計劃明年的請假安排。（資料圖片）

10月：國慶連中秋 連放四日

國慶日（10月1日）當天亦是中秋節，故中秋節翌日是公眾假期，由於這兩日適逢星期四及五，故市民不需額外攞假，同樣可以放足4日。

12月：聖誕兼跨年 攞4日放10日

聖誕節與拆禮物日坐落在星期五及六，咋看五天工作的打工仔會「倒蝕」一日，但若打工仔把握2021年的元旦日（星期五），只需要在12月28至31日連攞4日假，即可放足10日，可以計劃一趟跨年之旅，迎接2021年的來臨。

最痛苦的5個月：2月、3月、8月、9月及11月

五天工作的打工仔除了星期六及日外，月曆上已難以找到其他假期了。

一月一日 1 月 1 日 星期三 農曆年初一 1 月 25 日 星期六 農曆年初三 1 月 27 日 星期一 農曆年初四 * 1 月 28 日 星期二 清明節 4 月 4 日 星期六 耶穌受難節 4 月 10 日 星期五 耶穌受難節翌日 4 月 11 日 星期六 復活節星期一 4 月 13 日 星期一 佛誕 4 月 30 日 星期四 勞動節 5 月 1 日 星期五 端午節 6 月 25 日 星期四 香港特別行政區成立紀念日 7 月 1 日 星期三 國慶日 10 月 1 日 星期四 中秋節翌日 10 月 2 日 星期五 重陽節翌日 * 10 月 26 日 星期一 聖誕節 12 月 25 日 星期五 聖誕節後第一個周日 12 月 26 日 星期六

註：由於2020年的農曆年初二為星期日，故農曆年初四將被訂為公眾假期。另外，由於2020年的重陽節為星期日，故該天的翌日將被訂為公眾假期。