第四屆香港公共關係獎得獎者誕生　表揚業界卓越成就

由香港公共關係專業人員協會主辦的第四屆香港公共關係獎（2018），今晚(17日)舉行頒獎典禮暨晚宴，嘉許公關行業人員的專業成就，並邀請政務司司長張建宗擔任主禮嘉賓。大會共頒發10個類別共32個獎項，嘉許公關行業及從業員的專業成就。 第四屆香港公共關係獎（2018）分為公關案例獎項及個人獎項兩大類別，設立多個獎項，表揚業內傑出公關案例及精英。第四屆香港公共關係獎（2018）籌委會主席陳祖澤感謝各界的踴躍參與及支持。他表示，今屆公共關係獎再次獲得業界的熱烈響應，來自不同界別的企業、機構及公關從業員積極參賽，反應熱烈。參賽項目涵蓋了不同範疇的公關工作，案例水準亦有所提升。

第四屆香港公共關係獎今晚公布結果。（黃偉超攝）

今屆新增跨境傳訊類別獎項

為配合粵港澳大灣區的發展策略，本屆更新增了跨境傳訊類別獎項。陳祖澤衷心感謝近40家企業和機構對香港公共關係獎的鼎力支持，令賽事得以順利進行及圓滿成功。

今屆的評審團由香港恒生大學傳播學院李少南教授擔任首席評判，連同11位商界、公關行業、傳媒、非政府組織及學術界領袖組成專業評審團，為參賽項目進行評審，挑選出得獎的公關案例。籌委會副主席兼首席評判李少南教授表示，在芸芸入圍案例中選出得獎者絕非易事，今屆參賽案例展現極高的專業水平，引證本港各行各業在公共關係領域上均有卓越的表現。評審團除頒發金獎及銀獎外，亦同時頒發多個優異獎作鼓勵。

「香港公共關係獎」於2010年首次舉行，是全港首個由本地公關業界團體舉辦的獎項，旨在嘉許機構、團隊及公關從業員，表揚其在籌劃和執行公關計劃的卓越效益，協助機構取得成功；同時協助提高香港的公關專業水平，令公關行業能為工商機構、公營機構、非政府組織以至社會的發展作出更大貢獻。

政務司司長張建宗擔任主禮嘉賓。（黃偉超攝）

第四屆香港公共關係獎籌委會主席陳祖澤（左四）感謝各界的踴躍參與及支持。（黃偉超攝）

公關案例包括多個獎項

是次賽事就有出色表現的公關案例及公關專業人員，頒發了「公關案例獎項」及「個人獎項」，其中「公關案例獎項」包括：「信譽 / 品牌管理」、「企業社會責任」、「持份者傳訊」、「整合營銷傳訊」、「新媒體 / 數碼媒體傳訊」、「項目策劃」、「非政府組織 / 非牟利組織 / 社會企業傳訊」，及最新增設的「跨境傳訊」共八個公關案例類別的獎項。每個組別各設一個「金獎」及兩個「銀獎」，另視乎評審團的決定，頒發優異獎；評審團會在所有「金獎」案例中再選出「最高榮譽大獎」一個，另設「最佳創意獎」一個，也視乎評審團的決定頒發創意優異獎。

個人獎項方面，設「新晉公關專業人員獎」兩個及「卓越公關專業人員大獎」一個，由第十二屆全國政協常務委員胡定旭教授擔任卓越公關專業人員大獎提名委員會主席。

多間機構公關人員得獎。（黃偉超攝）

其中「公關案例獎項」中的「信譽 / 品牌管理」的金獎，由希慎興業的Hysan95奪得；「企業社會責任」金獎則由香港中華煤氣的煮播奪得；「持份者傳訊」由市建局的觀塘重建計劃奪得；「非政府組織 / 非牟利組織 / 社會企業傳訊」由房屋協會的七十周年公關活動奪得；「項目策劃」由領展的赤柱廣場芬蘭聖誕市集奪得。

至於卓越公關專業人員大獎得主為盧子健，而新晉公關專業人員獎得主分別是陳珮婷和李穎欣。