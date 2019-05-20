馬灣芳園書室、青山公路霍米園　納新一期活化計劃

發展局於2008年開始推出「活化歷史建築伙伴計劃」，根據發展局向荃灣區議會提交的最新文件顯示，發展局計劃把上期計劃曾流標的芳園書室，以及律敦治曾擁有的霍米園，納入第六期活化計劃，新一期活化計劃預計於今年底推出。

古物諮詢委員會於2010年把芳園書室評定為三級歷史建築。發展局曾於前年將芳園書室納入第五期活化計劃，惟最終揀選不到合適的活化建議。（資料圖片）

古物諮詢委員會於2010年把芳園書室評定為三級歷史建築，並納入第一期活化歷史建築計劃，由圓玄學院社會服務部管理，活化後成為旅遊及教育中心暨馬灣水陸居民博物館，於2013年3月開始營運，但其後人流一直不多，最後交回政府。

發展局曾於前年將芳園書室納入第五期活化計劃，惟最終揀選不到合適的活化建議。翻查資料，位於馬灣的芳園書室，建於1920年代。

古物諮詢委員會亦於2010年把霍米園評定為三級歷史建築。（發展局文件圖片）

而建於1930年代的霍米園則位於新界青山公路汀九段，由律敦治（Mr. Jehangir Hormusjee Ruttonjee）建成作私人住宅，並由律敦治家族擁有。霍米園於二次大戰後被香港政府購下，並用作公務員宿舍；於香港殖民地時代任財政司的夏鼎基爵士 (Sir Philip Haddon-Cave)在1973年入住。古物諮詢委員會亦於2010年把其評定為三級歷史建築。

發展局日前已向其他區議會透露，位於香港大潭水塘道的大潭篤原水抽水站員工宿舍群，以及曾數次流標的司徒拔道45號景賢里，今年底亦會納入第六期活化計劃內。

於2008年推出活化歷史建築伙伴計劃，以保存及善用政府擁有的歷史建築。在活化計劃下，發展局會物色適宜活化再用的建築，並公開邀請非牟利機構提交活化建議書，經評審選定後由政府資助進行活化及改造工程，再交由獲選的非利機構以社企業形式營運活化後的設施。