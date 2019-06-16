【父親節】社工爸爸為助「貓頭鷹」女兒學靜心　推至社區助焦慮童

正當子女希望透過父親節表達謝意時，父親的付出，未必只惠及自己的子女。有本身任職社工的新手爸爸，因年幼的女兒喜歡在晚上活動，遲遲不願入睡，漸漸累積壓力、情緒亦受影響，一次偶然的機會，讓他接觸到靜心法後，不但令「貓頭鷹」（晚上不願睡覺）女兒放鬆心情變成「靜心BB」順利入睡；他甚至將經驗與其他家庭分享，意外地協助到一名被確診焦慮症的女童穩定情緒，說出內心感受。

幼童難以表達自己的感受，遇到不明白或不熟悉的事時，常會出現焦慮、恐懼等情緒。（張浩維攝）

幼童難以表達自己的感受，遇到不明白或不熟悉的事時，常會出現焦慮、恐懼等情緒，對希望他們安睡、快樂成長的父母而言，或會做成壓力。

本身任職社工的馬學駿說，大女兒於三年多前出生，豈料的女兒經常不願入眠，他亦徹夜難眠，令新手爸爸的情緒大受影響，壓力漸增：「很有壓力，晚上睡得不好，日頭精神差，那段時間很辛苦。」

直到女兒半歲左右，他在一次偶然的機會，報讀了靜觀認知治療課程，學習以靜心方法冷靜自己，穩定情緒。

自女兒一歲起 帶她觀察水池助穩定情緒

學會了穩定自己的情緒，便開始推己及人，首先是他的女兒，他希望年幼的女兒不再讓情緒牽引影響睡眠及生活質素，所以他開始帶1歲的女兒去公園，讓她感受輕鬆的環境，再溫柔地向女兒說說話，抱著她觀察水池。

半歲大，很難可以要求（女兒）靜坐、觀察身體變化......雖然她未必聽得明，但好像對她頗有效......帶她去公園，觀察植物及自然環境，慢慢她會穩定、睡著，發現她的情緒穩定了，睡眠情況亦有所改善。 「幼兒靜心」facebook專頁負責人馬學駿

有了自身的經歷，馬爸爸開始「開班授徒」，參加的家庭會先作簡單的自我介紹，之後便開始有閉眼聆聽頌砵聲音的時間，亦會讓小朋友試敲頌砵，待小朋友集中注意力後，便請他們觀察附近的花草、在公園內拾數塊「想認識的石頭」，回來後會聞聞石頭的味道、觀察石頭的特點等。最後再由父母與子女做一些互動活動，增加彼此的親近機會。

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帶著6歲女兒參加活動的符女士坦言，女兒在幼園中班（K2）被確診輕度至中等程度焦慮症，無奈她一直找不到方法協助女兒穩定情緒。

她讀k1後對很多事物都感到害怕，就連風吹，都擔心房屋會倒下來，又擔心有小偷入屋殺了她......很易發惡夢，幾乎每晚都是哭到累才可入睡，於是翌日上學的精神差，嚴重影響生活及上學。 帶著6歲女兒參加靜心活動的符女士

女兒心情不穩時 以頌砵聲助穩定

她直言，女兒在學校有朋友，但數量不多，且常拒絕參與課堂活動；直至後來接觸到遊戲治療及靜心活動，情況才稍為好轉。她憶述，女兒首次參加靜心活動後，當晚不但沒有哭，更「一覺瞓到天光」，於是她遇到女兒心情不穩時，便會用手機播放頌砵的聲音，一起慢慢呼吸，彼此穩定情緒後，再引導女兒說出其感受，漸漸母女關係得到改善。「原來她不願意參加課堂活動，是因為認為同班男同學行為比較粗魯、動作大，而她對聲音敏感，所以抗拒。」



活動按家庭（最多帶兩個小朋友出席）收取80元費用，馬學駿解釋，首一年免費舉辦活動，卻有不少參加者在報名後「甩底」，令他難以預計參加人數，故決定收取象徵式費用，「希望增加他們參加的動力，若活動當天小朋友生病，可以轉時間或直接退錢。」至今年5月約150個家庭曾參與幼兒靜心的活動。