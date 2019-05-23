英漢涉偷雙姝財物案　趁事主擦牙乘機偷錢　被擒著即稱在還錢

英籍漢涉嫌偷雙姝財物案續審，案中另一女事主作供，她稱有次被告跟她回家，她把手袋放上架上，並離開一會，轉頭回來發現被告一手拿著她的銀包，一手拿著金錢，被告即聲稱為還款她，但她從無借過錢給被告。事主又直認事發後認識了同案另一名聲稱被竊的女事主，二人更成了好友，並分享與被告的交往約會經歷，她之後亦曾設局再測試被告，發現被告疑在她未留神時再偷她錢。

英國籍被告Donnelly Kieran Thomas否認偷雙姝財物。（馮家淇攝）

涉兩周內偷兩女財物

英國籍被告Donnelly Kieran Thomas，38歲，報稱無業，被控兩項盜竊罪、一項企圖盜竊罪及一項過期居留罪。

控罪指，被告於去年5月31日和6月3日，在上環一個單位內偷竊外籍女子Brits Michelle的手機及手提電腦，又於6月10日在灣仔某單位內企圖盜竊另一女子Cox Bianca Candice的1,000元。被告已認逾期留港罪。

趁事主刷牙從銀包取錢

另一事主Cox Bianca Candice供稱，她於去年4月在一間灣仔酒吧認識被告，6月10日兩人喝酒後返回事主寓所，Cox的手袋就放於架上後去刷牙，看到被告一手拿著錢包，一手拿著兩張500元紙幣。Cox問被告為何拿著她的錢包，被告稱：「你之前借錢給我，我現在放回錢」。

Cox稱她從沒有借過錢給被告，便從被告手上拿回錢包，為不想與被告為偷竊事件聯繫，加上之後曾回英國，同年8月初回港後才報警。

女事主Cox Bianca Candice(左)及Brits Michelle（右）今結伴離庭。（馮家淇攝）

兩名事主事後變好友

Cox在辯方盤問期間，承認她在被告疑欲偷錢的事件發生後，去年在6月14日認識本案的另一名事主Brits Michelle，亦即被告的前女友，Cox稱是透過Facebook與對方認識及聯絡，之後更成為好友，並一同分享與被告的經歷。

辯方指被告從沒偷錢，認為事主說謊，Cox否認，並稱沒有理由冤枉被告，但承認從Brits得知被告也有偷她電腦及電話，兩人在審訊期間亦結伴到庭。

曾設局再證明被告玥有偷錢

Cox表示為了證明被告有偷錢，曾在家中設局，在背包放置500元，離開一會兒再回來，發現果然少了100元。辯方稱只是其推測，Cox稱當時家中只有他們二人，因此必定是被告所偷。

案件明天續審。

案件編號：ESCC3121/2018