兩名校生在港首發現蝸牛殺手「新幾內亞扁平蟲」獲獎　促政府正視

「蝸牛殺手」殺入香港。本港兩名名校高中生在去年超強颱風山竹襲港過後，在淺水灣發現一條不知名的黑色疑似「鼻涕蟲」（蛞蝓），兩人鍥而不捨，不斷找資料及找機構協助進行檢測，確認為首次在港發現的「新幾內亞扁平蟲」，之後在中環等地都有發現。 今次發現令他們奪得全球最大型的STEM國際賽「Intel ISEF」（英特爾國際科學與工程大獎賽）動物科學組別三等獎及Sigma Xi科學研究學會優異獎，「星之子」陳易希就是在「Intel ISEF」奪獎而出名。 根據國際自然保護聯盟（IUCN），「新幾內亞扁平蟲」現已列為世界100種最可怕的外來侵略物種之一，此蟲令太平洋群島及美國等地一半蝸牛面臨絕種威脅。《國家地理雜誌》的片段可見，蝸牛一旦遇上此蟲，會被纏繞再包裹吞噬，無法逃走。

根據國際自然保護聯盟（IUCN），「新幾內亞扁平蟲」現已列為世界100種最可怕的外來侵略物種之一。去年在淺水灣發現的一條已死亡，此為近日捕獲的另一條。（張美華攝）

「新幾內亞扁平蟲」可謂「蝸牛殺手」，令太平洋群島及美國等地半數蝸牛面臨絕種危機。（張美華攝）

來自聖若瑟書院的楊沐華和漢基國際學校的叶若言對獲獎感到興奮，又期望獎項能引起政府及社會關注入侵性物種，對本港將造成生態失衡的危機。

去年「山竹」後淺水灣發現 查不出名稱

楊沐華憶述去年9月中超強颱風山竹吹襲本港後，一次研究腐木的生物多樣性期間，在淺水灣麗海堤岸路發現一條黑色的扁平蟲。他指當時發現新蟲後，曾翻遍不同中國的昆蟲圖鑑，希望尋得該蟲品種，但卻遍尋不果。

聖若瑟書院學生楊沐華（左）和漢基國際學校學生叶若言，因首次在香港發現「新幾內亞扁平蟲」而獲獎。（張美華攝）

能成為全港首兩人發現「新幾內亞扁平蟲」，楊沐華形容全靠「幸運」。

每日清晨5時半到各區搵蟲

楊沐華表示，兩人發現的扁平蟲體型為扁平，兩頭為尖，頭部可見兩個眼點，背側呈深棕色，有一條黃色的細長中線，腹部則呈淡灰色，特徵與「新幾內亞扁平蟲」形態分類標準吻合。在發現第一條扁平蟲後，由於未能準確掌握該蟲實際品種，得悉扁平蟲屬夜行性昆蟲，兩人其後更於每日清晨5時半起，便到不同地方尋找扁平蟲的足跡。

對比基因數據庫 確認屬「新幾內亞扁平蟲」

兩人在今年復活節將發現到的扁平蟲，通過對比GenBank數據庫中已提交的新幾內亞扁蟲的COXI序列，以及二人發現的扁平蟲序列，最終得到百分百基因吻合的結果，確定該扁平蟲屬於高入侵性的「新幾內亞扁平蟲」，並將新發現列入研究中參賽。

「新幾內亞扁平蟲」已在港擴散，連中環都可找到。（張美華攝）

中環都有發現 美國半數蝸牛面臨絕種

叶若言補充，「新幾內亞扁平蟲」對生態造成嚴重破壞，更令太平洋群島及美國等地一半蝸牛面臨絕種。該蟲已入侵本港多處地方，包括中環等核心地帶。她呼籲政府立刻採取行動正視入侵品種，除了監測影響外，亦需防止蔓延到附近其他地區，以免對本港生態造成嚴重破壞。

「新幾內亞扁平蟲」為何會在本港出現？楊沐華說，他一直思考這問題。由於扁蟲最常依附在泥土及花卉中，他估計很大可能透過商業植物買賣活動傳入本港。他期望下一步能夠研究選擇性地清除入侵性物種，以保護本港的生態多樣性。