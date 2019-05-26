世界博覽園藝會北京舉行　香港園呈高密度、鄉郊優美特色

發展局局長黃偉綸今日（26日）發表網誌，稱為配合今屆「綠色生活 美麗家園」主題，香港建築團隊提出「香港—對比城市」的設計概念，呈現香港高密度城市結構的面貌的同時，亦以園藝花園代表交織的綠色景致，顯出城市和鄉郊兩個景觀。

2019年北京世界園藝博覽會（世園會）早前在北京開幕，參展國家及國際組織達110個，本港亦有份設立展區「香港園」，展期至今年10月7日。

「香港—對比城市」設計概念一方面呈現高密度城市結構的面貌，另一方面以園藝花園，代表交錯的綠色景致，顯出城市和鄉郊兩個不同層次的景觀。（發展局圖片）

黃偉綸指出，今年參展國家及國際組織多達110個，全國31個省區市及港澳台亦設立了展區，世園會展示區面積503公頃，其中「香港園」佔地約2,000平方米。

建築展亭的建造原料大多是香港地盤常見的物料，例如工字鐵、竹棚、鋼筋網、木板等。（發展局圖片）

建築署高級建築師羅善恒說，「香港園」主要由3個部分組成，包括建築展亭、特色展牆和園藝花園。建築展亭的建造原料，大多是香港地盤常見的物料，例如工字鐵、竹棚等；園藝花園的外牆，則模仿香港地盤常用的圍擋，由鋼筋網建造而成，團隊採用與身高相若的檜柏作樹籬，把空間分隔，以營造「秘密花園」的效果。

至於建築展亭，抬頭設置多個香港老店的霓虹燈招牌裝置，建築團隊更在展亭間加入綠色元素，如垂直綠化、種植竹子等。另外，「香港園」採用了共融設計，如斜道、扶手等。​