【有片】忘記報稅未為晚也　即用兩大補救法！

各位打工仔的報稅期限於6月3日截止，但相信有不少「大頭蝦」忘記報稅。根據稅務局規定，若遲交報稅表且沒有合理解釋的話，最高可被罰款一萬港元及少徵收稅款三倍的罰款。不過未為晚也，因為還有兩大方法「亡羊補牢」。

電子方式報稅 可獲一個月寬限

忘記報稅的打工一族，可以透過申請網上報稅獲得一個月的報稅寬限期。市民可於「稅務易」開設個人帳戶以網上報稅。開設個人帳戶前，要先申請通行密碼，輸入個人身分證號碼和印於報稅表上的稅務編號，稅務局於兩天內會把通行密碼郵寄至申請者的通訊地址。市民在取得通行密碼後，便可按步驟申請個人帳戶，然後於網上報稅。由於網上報稅可獲一個月寬限期，故一般市民最遲可於7月3日或之前報稅。

6月3日為打工一族報稅的最後限期，不過忘記報稅的市民亦不用太擔心，因為市民還可用兩個方法「補救」。

按照稅務局的《稅務條例》，任何人無合理辯解而未有按時提交報稅表，可被罰一萬港元及少徵收稅款三倍的罰款。

而另一方法，則為向稅務局提交延期報稅的書面申請。只要有合理解釋如因事離港或患有重病，便可向稅務局提交書面申請並要求延期報稅。稅務局可運用酌情權推遲交報稅表期限。按照稅務局的《稅務條例》，任何人無合理辯解而未有按時提交報稅表，可被罰一萬港元及少徵收稅款三倍的罰款。

忘記報稅的打工一族，可以透過申請網上報稅獲得一個月的報稅寬限期。