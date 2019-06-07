【有片】寵物狗飛機突限載　旅行落空　主人：心情跌至谷底

近年寵物旅遊愈趨盛行，不過香港商用航空中心及漁護署近月突然收緊規定，限制每程私人航機只准10隻狗狗上機，令不少早已計劃好行程的狗主大失預算。即點撃影片，看看新措施對狗主和旅遊業界有何影響。

提供商用航機技術支援、地勤等服務的香港商用航空中心，於本年3月以口頭發出指引，限制私人飛機搭載寵物數量每班航班不得多於10 隻，並於5月1日正式生效，而漁農自然護理署亦於4月30日起實行相同措施，新措施過渡期不足3個月，令不少早於去年預訂機位的狗主需更改或取消行程。



其中於去年初已付全費，計劃於今年7月出發到日本的狗主施小姐對新措施表示失望。她原本已為狗隻打針和驗血，正當興奮地等待與狗狗出發時，卻收到消息指報名的旅行團或會受影響，狗隻未必能同行，形容當刻心情「簡直由高峯跌至谷底」，唯有要求退款。

而另一名受影響旅客任小姐亦原定於4月12日，與年紀老邁的狗狗到關西7天。為照顧狗隻已多年沒去旅行的她，本希望與牠們留下美好回憶，豈料突然於今年3月29日收到旅行社通知要取消行程，令她大感失望。

施小姐原定打算於7月與狗狗到日本旅遊，但行程突然受新措施影響。（受訪者提供）

除了一眾狗主，旅行社亦大受影響，寵物旅遊公司Pet Holiday負責人列先生表示，寵物旅遊很多時早於一年前已制定行程，因為還要兼顧寵物身體檢驗等程序，但今次措施一推出要在短期內實行，牽涉不少旅客。他初步估計已有6團，共50至60名旅客受影響。此外，公司亦要就重新安排行程，以及承擔安撫旅客費用，例如加訂飛機的費用，暫時耗費近百萬。他又指限制狗隻數目後，營運成本亦有上升，因此團費價錢將加價30%至80%不等。他舉例稱，例如二人一狗狗，關東七日遊，團費原先為11萬元，但新措施下便要增加至19萬元，由於費用大增相信影響了主人帶寵物旅遊的意慾。

Pet Holidays負責人指原希望以相對實惠的價錢，令更多人能感受與寵物一起外遊的快樂，但新措施令旅遊價格上升。（受訪者提供）

列先生建議，希望有關單位如旅遊業業界與公務機的公司一同開會，先討論有何擔憂和關注，旅遊業界會盡力配合解決，而非一刀切推行政策，又指不少發達國家都沒有限制每程私人飛機，只准10隻狗隻上機，形容此措施對旅遊行業大受影響。

香港商用航空中心回覆時指在仔細考慮相關部門的操作與審批、航空中心的安全使用、營運效率、以及其他航空中心使用者的利益後，才達至有關決定。但往後仍會適時、按各持份者及監管當局的意見更新措施。

