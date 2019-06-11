【開放數據】5月政府部門開放31數據集　3D實景似SimCity

政府今年初推出開放數據新政策，要求各部門將機器可讀數據上載至「資料一線通」網站上，供市民及機構下載使用。上月，10個政府部門共發放31個數據集，惟當中大部份為已經發佈過的舊內容。 規劃署亦於上月發放本港三維實景模型數據，包含地勢及建築物外形等資料，不過現時只提供香港島及九龍半島部份地區的數據。

根據政府開放數據計劃文件，83個政府部門計劃會在年內推出715個數據集，今年首5個月已發放323個數據集。上月，包括懲教署、機電工程署、創新科技署等10個政府部門，共發放31個數據集，其中懲教署一共推出11個數據集，包括在囚人士統計、重新融入社會計劃的成功率等資料。另外，機電工程署、創新科技署（由科技園公司發放）亦分別推出6個及5個數據集。

不過，上月發放的31個數據集中，至少29個為已發佈的內容，今次改以機讀格式版本發放。

值得留意的是，規劃署於上月發放本港三維實景模型數據，包含地勢及建築物外形等資料，提供OBJ、OSGB及Cesium 3D三種格式。實景模型可生成如電子遊戲「模擬城市」﹙SimCity﹚般的影像，助規劃人員減省實地量度數據、人手畫圖等工序，不過現時只提供香港島及九龍半島部份地區的數據。