香港科學館辦一日限定「恐懼鬥室」　以科學原理解釋恐懼本質

香港科學館與新加坡科學中心為配合「香港博物館節2019」，於7月6日舉行只此一天的「慌室派對 Phobia Party」，讓公眾體驗恐懼，並解讀恐懼的本質及科學原理。

「慌室派對 」不是一般嚇人的鬼屋，而是讓公眾透過進入不同的「恐懼挑戰室」，透過感官測試了解人在非常情況下的本能反應，從而讓公眾學習面對和克服恐懼。

科學館以密集恐懼症 (Trypophobia) 為例，指出其原理是人類祖先大腦將劇毒動物身體上色彩斑斕的圖案、密集的細孔或花紋解讀成危險的訊號。當人看到密集圖案時，身體就會不由自主發出恐懼警戒。或以無手機恐懼症 (Nomophobia)為例 ，當機不離手的都市人忘記帶電話的時候，會害怕發生突發事情時與親友失去聯絡，或錯過各種訊息，而產生焦慮不安的情緒。

「慌室派對 Phobia Party」活動資訊

地點： 香港科學館演講廳及演講廳大堂

日期： 2019 年7 月6 日（星期六）

時間： 下午3 時至6 時（3 節活動內容相同，每節1 小時）

語言： 粵語及普通話

名額： 每節40 人

費用： 免費

參加對象： 適合中學或以上學生及有興趣的大朋友參加

報名方法： 需預先報名，請於官方網址報名及瀏覽詳情：https://forms.gle/xgiiVBwPNDVU3agV8

截止報名日期： 6 月14 日(星期五)下午6 時

查詢電話： 3621 0582 / 2601 7324

詳情請瀏覽「香港博物館節2019」網頁：https://www.museums.gov.hk/mf2019