水電工謀殺赤裸男罪成囚終身　官形容恐怖命案　行兇動機未明

沙田禾寮坑村兩年前發生命案，一名水電工人致電報警，聲稱在住所被襲擊。惟警員和救護員到達，發現水電工人平安無事，反而單位內一名男村民赤裸倒臥在血泊中，送院後證實死亡。警方經調查後懷疑水電工殺死該男村民，水電工卻否認謀殺。陪審團今(11日)經6小時退庭商議，裁定水電工罪成。法官指本案是一宗恐怖的命案，至今亦無法知被告的行兇動機，依例判處他終身監禁。

被告韓勤疇否認謀殺男子黃金帶。（資料圖片）

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被告韓勤疇，68歲，被控於2017年3月17日謀殺黃金帶（63歲，下稱黃）。陪審團以5比2裁定被告罪成後，控方庭上透露被告有9個案底，其中8個與暴力有關。

事主身體多處受傷及骨折

案情指，被告和黃同住在沙田禾寮坑村，兩人均從事水電維修工作。案發日下午5時49分時，被告致電999熱線，並說：「我在屋企被人打……佢入左我屋企打我。」惟救護員到場後發現，被告並未有受傷，反而黃倒臥在屋內的房間，黃當時全身赤裸，身體多處由鈍物重擊做成的傷勢，頭骨及雙腿均有骨折，頭部被一件衫包裹。被告身上亦有黃的血跡，黃房內亦有被告的鞋印。

被告指男村民曾與陌生人爭執

警方認為被告與案有關並被捕他，被告在警誡下道出多個版本，他曾自稱是案發村屋屋主，他住其中一房，另一間房則出租。被告指租客帶陌生男子回家，但租客和該男子發生打鬥，期間被告一直躲在房內。惟控方庭上指，根據案中的證據，被告的版本並不可信。

被告曾用電鑽襲村民

根據資料，被告在案發前數月亦曾在禾寮坑村干犯襲擊罪，案情指被告於2016年10月初因地權問題與村民發生衝突，一名姓莊村民回家時見家門堵塞雜物，便往找被告理論，被告即開動電鑽及拿起鐵枝襲擊莊，又以雜物擊中另一名在場勸交的村民，被告否認指控，並稱當時在自衞，惟裁判官經審訐後認為被告說法誇張失實，最後在沙田法院遭判監5個月。

案件編號：HCCCC233/2018