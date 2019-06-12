【逃犯條例】醫生組織自發設起4個救護站　促晚上7時政總外抗議

立法會今日（12日）原定恢復二讀逃犯條例，觸發大批市民走到街上示威，立法會主席梁君彥在早上10時45分宣布，將會更改至由他決定的稍後時間，會另行通知議員。 醫生組織「杏林覺醒」及「真普選醫生聯盟」在社交媒體上發起「醫護反送中」，促醫生今天穿黑色衫上班，至晚上7時，穿白袍戴黑口罩到政府總部外抗議，組織提醒醫生應緊守崗位，至下班才到現場支援。杏林覺醒成員黃任匡於下午約2時正，在社交媒體上表示，連儂牆樓梯底及海富中心兩個救護站需要醫護人員支援。

社交網站Facebook專頁HA Secrets上，管理員列出金鐘一帶四個急救站位置。（HA Secrets 圖片）

在社交網站Facebook專頁HA Secrets上，管理員列出金鐘一帶的四個急救站位置，分別鄰近添馬公園、立法會、海富中心麥當勞外及政總南座公廁附近。專頁亦提醒，有意到現場支援的醫護人員盡量結伴同行，要有隊友留意環境，更稱「警察唔會因為你係醫生、護士、HA Staff（醫管局員工）就唔會畀人打、畀人拉！」，提醒醫護要小心。

連儂牆樓底有設救護站。（羅國輝攝）

醫生組織杏林覺醒及真普選醫生聯盟發起「醫護反送中」，促醫生今天穿黑色衫上班，晚上7時，穿白袍戴黑口罩到政府總部外抗議。各個組織亦提醒醫生應緊守崗位，下班才到現場支援。

前線醫生聯盟主席冼建文稱，他們認為醫生今天如有工作應緊守崗位，保持醫院急救服務，以應付在衝突中受傷的傷者，聯盟則呼籲參加者要小心人身安全。政府醫生協會會長李慧茵表示，建議醫生緊守崗位。

香港公共醫療醫生協會亦呼籲公立醫院工作的醫護人員，首要為全港市民健康著想，緊守崗位，隨時候命。協會又指，不希望見到任何市民受到不合理、不必要的暴力對待而受傷，同時提醒醫護同事，在參與公眾活動或為市民提供救援時，必須時刻注意人身安全。

協會提醒，如遇上危急情況，保持鎮定並聯絡可靠人士，緊記法律賦予任何香港人的權利和事發經過細節等。協會強調會全力支援任何有需要的同事。

（杏林覺醒Facebook圖片）

香港護士協會亦呼籲同業帶白絲上班，並在下班後到立法會聲援。（香港護士協會Facebook 專頁圖片）

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