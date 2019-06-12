【逃犯條例】示威者佔領中環環球大廈外馬路　多車「死火」塞路

《逃犯條例》修訂爭議持續，大批市民集結在金鐘政府總部及立法會一帶，與警方對峙。手持雨傘的示威者在下午三時起衝擊警方防線及向警員丟雜物，警方也持續施放胡椒噴霧、揮動警棍、發放多枚催淚彈等阻止示威者推進，場面一片混亂。 入夜後，警方在夏慤道向中環方向不多施放催淚彈推進，示威者不斷向中環方向撤退，另外不少市民放工後到場「增援」，但金鐘已被清場，因此在中環出地鐵站，令中環愈來愈多人聚集。到晚上約7點，在中環環球大廈對出，有示威者佔領道路，而中環環球大廈外一段干諾道中有私家車堵路，現場交通擠塞。

示威者佔領中環環球大廈外馬路，多車「死火」塞路。（盧翊銘攝）

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入夜後，在中環環球大廈對出的馬路，湧現手持雨傘、戴口罩的示威者，現場不時有人拍手起哄，更高呼「林鄭」下台，而圍觀的市民也大叫加油。記者現場採訪，不少市民已走上道路，路上同樣有多輛私家車，滯留在原地無法移動。有巴士在德輔道中，停在近環球大廈附近。

大約晚上7時左右，位於干諾道中近環球大廈一帶，有部份市民走出馬路，並在路中心設置路障及水樽等，令附近一帶交通擠塞。現場氣氛高漲，不時群起呼叫「香港加油」及「林鄭下台」，亦有車輛響安和應。另外，畢打街與德輔道中交界，有一架巴士及一架私家車停在路中心，現場不少市民聚集。

晚上約7點20分，示威者在畢打街和干諾道中，亦高叫「反送中」口號，多架車輛響喇叭和應。同時，統一中心側面、太古廣場金鐘道、近灣仔方向都有人群聚集。

晚上7點40分，不斷有市民湧入畢打街近環球大廈附近，一齊拍掌高呼「撤回」。

反對修訂逃犯條例的示威者，佔領舊立法會大樓外的遮打道，有客貨車停在路中間。（盧翊銘攝）

中環遮打花園，終審法院（即舊立法會）大樓外，有大批示威者聚集，有客貨車貼上「反送中」標語，停在路中間，示威者站出馬路。