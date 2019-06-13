【逃犯條例】不合作運動　觀塘線逾20班車受阻　暫未有人被檢控

立法會原訂昨日（12日）就修訂《逃犯條例》恢復二讀，反對修例的大批示威者昨日（12日）在金鐘與警方爆發激烈衝突。港鐵應警方要求，由昨晚八時半起關閉金鐘站，荃灣線及港島線來回方向的列車不停金鐘站，直至今日下午2時許才恢復該站運作。同時，港鐵觀塘線今早（13日）有網民發起不合作行動，在港鐵個別車站阻礙列車車門關閉，以及有乘客按動車上緊急掣求助，以致列車服務一度延誤。 港鐵今日下午就事件見記者，港鐵車務營運總管鄭群興表示，觀塘線有20班列車受到阻延，延誤時間由最少2分鐘至20分鐘以上不等，並分別有18次車門關閉受阻及10次按緊急掣求助。至於參與行動的人士會否觸犯港鐵附例，港鐵則指要視乎當時情況而定，暫時亦未有人被捕。

港鐵今日下午2時14分宣布，荃灣線、港島線和南港島線列車服務已回復正常，並恢復金鐘站停站上落客。（歐嘉樂攝）

港鐵表示，其中一架列車在太子站前往石硤尾期間，一道車門被人打開。港鐵為審慎起見，須將涉事列車駛回車廠檢查，故列車服務一度延誤超過20分鐘。

港鐵呼籲，緊急掣是供有需要人士使用，市民應顧己及人，不要阻礙列車運作，以免影響其他乘客行程。鄭群興續指，就不合作行動已增派100人，尤其是金鐘、中環及香港站會加派較多人手，以密切留意列車運作。

港鐵：職員隨身攝錄機影片只供內部

至於港鐵職員配備隨身攝錄機，被問及會否將攝錄片段交予警方以作執法用途。鄭群興解釋，該部標準裝置是用作執行職務，平日職員都會備有，並非為了今次示威事件而使用，且攝錄的影片只供內部用途，不會交予警方。

另外，港鐵因應警方要求，金鐘站自昨晚起一度關閉直至今日下午才2時許才恢復運作。鄭群興表示，港鐵當時安排超過240班免費接駁巴士，行走海洋公園站至堅尼地城站，接載逾1萬名乘客。

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