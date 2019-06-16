【逃犯條例】維園球場企滿黑衣人潮　多個港鐵站實施人潮管制措施

《逃犯條例》修訂在社會引起極大爭議，民陣上周公布有103萬市民遊行，惟當局仍無回應要求撤回修訂的意見，僅稱會暫緩修訂。 民陣今日（16日）再發起遊行，促政府撤回修訂，並斥警方對示威者使用過份武力。雖然遊行的集合時間為下午2時半，但中午時分各區已現大量黑衣人潮，維園球場已企滿黑衣人潮。 不少市民經港鐵天后站前往維園參加遊行，人流絡繹不絕。由於遊行人士數量眾多，港鐵於中午約12時起，已要求天后A出口「只出不入」。若乘客經A出口出閘，亦不能直往維園，必須先經天后巴士總站前往。多個港鐵站亦出現人頭湧湧的情況，港鐵需實施人潮管制措施。

6.16遊行中午一時人潮景況

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遊行於下午2時半在維園1至6號足球場集會，並以中央草坪為起點，終點為中環立法會道東西面行人路、及添美道西面行人路。

於中午12時起，陸續有市民抵達天后地鐵站，並前行至維園集合。就現場所見，雖然大量市民由天后站前往維園入口處，但地鐵站秩序維持良好，通道仍然暢通。在下午約兩時，更有大量市民經旅遊巴到場，並前往維園參加遊行。

港鐵多個轉車站，包括油塘站、旺角站、香港站，以及港島綫的天后站和銅鑼灣站已開始實施人流管理措施。由於天后站月台過於擠迫，站內正實施人流管理措施，個別列車亦有可能不停天后站。

市民大多身穿黑衣，有部份人更拿著白花或紙摺花到場，以悼念昨日(15日）有男子在太古廣場危站抗議修例時墜下不治。

有大量市民經旅遊巴到場，並前往維園參加遊行。（王潔恩攝）

天后A出口「只出不入」 入維園前要先繞過巴士總站

港鐵職員在中午起擺出鐵馬，開始分隔天后站A出口及B出口，並於約中午約12時進行分流，即A出口只能「只出不落」，市民不能透過入口進入港鐵站，該出口只能供港鐵乘客到達地面。相反，若市民要乘坐港鐵，只能經B2入口進入。

約下午一時半，警方封起由A出口前往維園的道路，要求由A出口出閘的市民，進入維園前要先經巴士總站前往。

由於遊行人士數量眾多，港鐵於中午約12時起，已要求天后A出口「只出不入」。（王潔恩攝）

由於遊行人士數量眾多，港鐵於中午約12時起，已要求天后A出口「只出不入」。（王潔恩攝）

老闆曾響應罷工 早上已到場

雖然遊行兩時半才開始，但彭先生早上已到場。他指出，他亦有參加民陣於上周日（9日）發起的遊行，惟特首林鄭女娥至今仍未有宣布撤回修例，故今日決定再度上街。

他說，他現時正經營電訊公司，當日呼籲罷工時，作為老闆的他亦有響應。

▼多個港鐵站逼爆情況▼

距離大會遊行出發時間還有個半小時，各區開始出現大量黑衣人潮，而維園足球場近皇仁書院一個出入口已經企滿市民，他們身穿黑色或深色衣服，舉起「學生沒有暴動」和白花的標語，有人手執白鮮花，相信是要預備悼念昨天在金鐘墜樓身亡的反修例男子。

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下午1時半，金鐘站人頭湧湧。（張浩維攝）

維園足球場近皇仁書院一個出入口已經企滿市民，他們身穿黑色或深色衣服。（彭毅詩攝）

▼從6月9日大遊行 13日大規模衝突 到暫緩修例 一周政局回顧▼

▼林鄭月娥宣布暫緩修例記者會▼