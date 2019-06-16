【逃犯條例】穿「唔好搞我後面」T恤上街　抗議6.12警方武力清場

民陣今日（16日）再度發起遊行，抗議政府就修訂《逃犯條例》只緩不撤。有市民除了親身到場遊行外，更使出創意，向政府表達訴求。 27歲黃先生今日與三名中學同學到場遊行。他們身穿黑衣，後方印有「唔好搞我後面」，諷刺警方。黃先生說，T恤全部由他親自設計，冀以幽默手法表達訴求，要求政府撤回修例。

27歲黃先生親自設計T恤，後方印有「唔好搞我後面」。（王潔恩攝）

大批市民在6月11日留守立法會門外，入夜後的金鐘站亦一度氣氛緊張，不少年輕人在警方要求下靠牆一字排開，被查身份證及搜身。期間有警署警長強調警察做事是「合情、合理、合法」，惟他突然轉身大罵「唔好搞我後面！」，片段可見他背後只有同僚，在場市民完全摸不着頭腦，這句說話更成為Google搜尋的關鍵詞。

現時任職產品設計師的黃先生指出，他數日前已決定親自設計十件T恤，決心與朋友穿上參與遊行。他說，這是他首次設計T恤上街遊行。除了穿上T恤外，今日他亦特意戴上頭盔，抗議近年警方常以武力清場。

冀以幽默手法表達訴求

黃先生指出，早前網上流傳短片，有警員疑想以武力驅散記者，有外藉記者上前阻止並高呼：「here is Hong Kong!」T恤的標語正呼應上述事件，希望香港能繼續保持核心價值；至於背面印有的「唔好搞我後面」亦正是近日警員在執行任務時突然轉身大叫的「金句」。

他續稱，有大批市民上周三包圍立法會，期間爆發警民衝突。他批評，警察手法粗暴，令不少學生及市民受傷。今次決定上街，除了希望政府撤回條修外，亦希望以行動表明予香港政府，表達上街的遊行人士並非暴動者。

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舉起旗幟以表哀悼

此外，一名男子昨日於金鐘道太古廣場平台危站，並掛起「反送中」橫額，最終墮下後送院不治。

黃先生今日與同行朋友帶上旗幟，上面寫上一樣的標語。他們說，希望帶同旗幟一同遊行，並打算於太古廣場外放下，以表哀悼。